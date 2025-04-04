https://ria.ru/20250404/rubio-2009435934.html

Рубио и главы МИД стран НАТО обсудили американские пошлины, пишет NYT

Рубио и главы МИД стран НАТО обсудили американские пошлины, пишет NYT - РИА Новости, 04.04.2025

Рубио и главы МИД стран НАТО обсудили американские пошлины, пишет NYT

Введенные США пошлины обсуждались на встрече американского госсекретаря Марко Рубио с главами МИД стран НАТО, однако атмосфера была товарищеской, пишет газета... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:20:00+03:00

2025-04-04T20:20:00+03:00

2025-04-04T20:20:00+03:00

сша

брюссель

украина

марко рубио

нато

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Введенные США пошлины обсуждались на встрече американского госсекретаря Марко Рубио с главами МИД стран НАТО, однако атмосфера была товарищеской, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника госдепа. В Брюсселе 3 и 4 апреля проходит заседание глав МИД стран НАТО, в котором впервые принимает участие госсекретарь США Марко Рубио. "Вопрос пошлин возникал, когда Рубио встретился с коллегами-министрами для обсуждения Украины... настроение в комнате было товарищеским", - говорится в сообщении. По данным издания, есть основания полагать, что американские чиновники на встрече с представителями других стран надеялись сгладить напряженность на встрече по вопросу пошлин. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

сша

брюссель

украина

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сша, брюссель, украина, марко рубио, нато, введение трампом пошлин на импорт, в мире