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Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании - РИА Новости, 04.04.2025
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15:52 04.04.2025 (обновлено: 15:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rubio-2009362477.html
Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании
Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале C-SPAN, что Дания должна сосредоточиться на том, что... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:52:00+03:00
2025-04-04T15:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале C-SPAN, что Дания должна сосредоточиться на том, что Гренландия не хочет быть ее частью. &quot;Именно на этом Дания должна сосредоточиться - на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании. Вот на чем они (датчане - ред.) должны сосредоточиться&quot;, - заявил Рубио.В марте американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009354184.html
https://ria.ru/20250404/grenlandija-2009235737.html
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в мире, дания, гренландия, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Дания, Гренландия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании

Рубио: Дании нужно признать, что Гренландия не хочет быть ее частью

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале C-SPAN, что Дания должна сосредоточиться на том, что Гренландия не хочет быть ее частью.
«

"Именно на этом Дания должна сосредоточиться - на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании. Вот на чем они (датчане - ред.) должны сосредоточиться", - заявил Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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В марте американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреДанияГренландияСШАМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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