https://ria.ru/20250404/rubio-2009362477.html

Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании

Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании - РИА Новости, 04.04.2025

Рубио прокомментировал принадлежность Гренландии к Дании

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале C-SPAN, что Дания должна сосредоточиться на том, что... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:52:00+03:00

2025-04-04T15:52:00+03:00

2025-04-04T15:59:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале C-SPAN, что Дания должна сосредоточиться на том, что Гренландия не хочет быть ее частью. "Именно на этом Дания должна сосредоточиться - на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании. Вот на чем они (датчане - ред.) должны сосредоточиться", - заявил Рубио.В марте американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009354184.html

https://ria.ru/20250404/grenlandija-2009235737.html

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в мире, дания, гренландия, сша, марко рубио, дональд трамп