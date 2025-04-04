https://ria.ru/20250404/rubio-2009347449.html

США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио

США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025

США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио

США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:09:00+03:00

2025-04-04T15:09:00+03:00

2025-04-04T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

марко рубио

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009343345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ad6d2847f0e2b0222e135a8b89b518c.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны Марко Рубио."Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", - сообщил он журналистам в Брюсселе, комментируя готовность Москвы к урегулированию конфликта. Трансляцию вел телеканал Fox.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, марко рубио, владимир путин