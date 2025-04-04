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США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 04.04.2025 (обновлено: 15:19 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rubio-2009347449.html
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:09:00+03:00
2025-04-04T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны Марко Рубио."Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", - сообщил он журналистам в Брюсселе, комментируя готовность Москвы к урегулированию конфликта. Трансляцию вел телеканал Fox.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Путин
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио

Рубио: США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.
"Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", - сообщил он журналистам в Брюсселе, комментируя готовность Москвы к урегулированию конфликта. Трансляцию вел телеканал Fox.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМарко РубиоВладимир Путин
 
 
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