https://ria.ru/20250404/rubio-2009347449.html
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:09:00+03:00
2025-04-04T15:09:00+03:00
2025-04-04T15:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил госсекретарь страны Марко Рубио."Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", - сообщил он журналистам в Брюсселе, комментируя готовность Москвы к урегулированию конфликта. Трансляцию вел телеканал Fox.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Путин
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
Рубио: США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине