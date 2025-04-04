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Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США - РИА Новости, 04.04.2025
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15:06 04.04.2025 (обновлено: 15:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rubio-2009346071.html
Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США
Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, РИА Новости, 04.04.2025
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сша
брюссель
марко рубио
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, раз "люди под санкциями".Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами."Я ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения (между Россией и США - ред.) ... Я не знаю, кто будет летать, потому что ... люди под санкциями", - заявил Рубио во время выступления в Брюсселе.
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россия, сша, брюссель, марко рубио, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Брюссель, Марко Рубио, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Санкции в отношении России
Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США

Рубио заявил, что не слышал о заявлениях об авиасообщении между Россией и США

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, раз "люди под санкциями".
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
"Я ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения (между Россией и США - ред.) ... Я не знаю, кто будет летать, потому что ... люди под санкциями", - заявил Рубио во время выступления в Брюсселе.
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:09
 
РоссияСШАБрюссельМарко РубиоКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреСанкции в отношении России
 
 
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