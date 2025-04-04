https://ria.ru/20250404/rubio-2009346071.html

Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США

Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США - РИА Новости, 04.04.2025

Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, раз "люди под санкциями".Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами."Я ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения (между Россией и США - ред.) ... Я не знаю, кто будет летать, потому что ... люди под санкциями", - заявил Рубио во время выступления в Брюсселе.

https://ria.ru/20250404/rubio-2009347449.html

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