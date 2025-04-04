https://ria.ru/20250404/rt-2009411036.html
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT - РИА Новости, 04.04.2025
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT
Политики из Нигера, Сенегала и Буркина-Фасо отметили работу телеканала RT, похвалив качество материала, съемки и разнообразие контента. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:08:00+03:00
2025-04-04T18:08:00+03:00
2025-04-04T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Политики из Нигера, Сенегала и Буркина-Фасо отметили работу телеканала RT, похвалив качество материала, съемки и разнообразие контента. "RT помогает лучше узнать Россию - страну, которая всегда поддерживала развивающиеся страны, страны, которые борются за свой суверенитет. RT много делает для того, чтобы противостоять тому отрицательному образу, который навязывают западные страны", - заявил в интервью RT министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре. Глава МВД Сенегала Жан-Батист Тиатьи Тин рассказал, что ему больше всего нравятся новости RT. "Все очень хорошо. Контент разнообразен. Особенно мне нравится техническая составляющая. Качество съемки на высоте", - отметил сенегальский министр в беседе с телеканалом. Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре обратил внимание на умение RT задавать вопросы и слушать ответы на них. "У вас есть это преимущество - задавать вопросы и слушать тех, кто на них отвечает. Вы не задаете вопросы, на которые у вас уже есть ответы, как это часто бывает на многих каналах", - заявил телеканалу глава МИД Буркина-Фасо. Он добавил, что RT располагает большой аудиторией и затрагивает актуальные темы, сохраняя объективный взгляд на них, что "вызывает уважение".
https://ria.ru/20250401/rt-2008759358.html
https://ria.ru/20250322/ssha-2006609356.html
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в мире, буркина-фасо, нигер, сенегал, россия, телеканал rt, миа "россия сегодня"
В мире, Буркина-Фасо, Нигер, Сенегал, Россия, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня"
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT
Политики из Нигера, Сенегала и Буркина-Фасо похвалили работу телеканала RT