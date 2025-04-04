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Главу одного из крупнейших сельхозпредприятий Ставрополья объявили в розыск - РИА Новости, 04.04.2025
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02:57 04.04.2025 (обновлено: 03:02 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rozysk-2009237414.html
Главу одного из крупнейших сельхозпредприятий Ставрополья объявили в розыск
Главу одного из крупнейших сельхозпредприятий Ставрополья объявили в розыск - РИА Новости, 04.04.2025
Главу одного из крупнейших сельхозпредприятий Ставрополья объявили в розыск
Следствие объявило в международный розыск предпринимателя Алибека Шебзухова, гендиректора одно из крупнейших сельхозпредприятий Ставропольского края АО СХП... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:57:00+03:00
2025-04-04T03:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск предпринимателя Алибека Шебзухова, гендиректора одно из крупнейших сельхозпредприятий Ставропольского края АО СХП "Терский", он заочно арестован по обвинению в трёх эпизодах присвоения или растраты в особо крупном размере, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что дело было возбуждено в сентябре 2023 года, в ноябре 2024 года Шебзухову было заочно предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Предприниматель объявлен в федеральный и международный розыск, "место его нахождения не установлено", подчёркивается в материалах. Мещанский суд Москвы в конце 2024 года выдал санкцию на заочный арест Шебзухова.Карточка розыска Шебзухова также заведена в базе МВД, в качестве основания для розыска значится "Статья УК".Алибек Шебзухов - учредитель сельскохозяйственного предприятия "Терский", некоторые местные СМИ дали ему прозвище "хлопковый король". В 2018-2019 годах Шебзухов планировал сделать предприятие одним из наиболее крупных производителей хлопка в стране, "Терский" включили в проект "Хлопок Руси". В то же время, по оценкам всё той же ставропольской прессы, всё закончилось судебными разбирательствами и уходом производителей с рынка, также выяснилось, что в прошлом году специалисты АО СХП "Терский" хлопок уже не сеяли.
https://ria.ru/20250401/rossija-2008556122.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Главу одного из крупнейших сельхозпредприятий Ставрополья объявили в розыск

Главу АО СХП Терский на Ставрополье Шебзухова объявили в международный розыск

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск предпринимателя Алибека Шебзухова, гендиректора одно из крупнейших сельхозпредприятий Ставропольского края АО СХП "Терский", он заочно арестован по обвинению в трёх эпизодах присвоения или растраты в особо крупном размере, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что дело было возбуждено в сентябре 2023 года, в ноябре 2024 года Шебзухову было заочно предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Предприниматель объявлен в федеральный и международный розыск, "место его нахождения не установлено", подчёркивается в материалах. Мещанский суд Москвы в конце 2024 года выдал санкцию на заочный арест Шебзухова.
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Карточка розыска Шебзухова также заведена в базе МВД, в качестве основания для розыска значится "Статья УК".
Алибек Шебзухов - учредитель сельскохозяйственного предприятия "Терский", некоторые местные СМИ дали ему прозвище "хлопковый король". В 2018-2019 годах Шебзухов планировал сделать предприятие одним из наиболее крупных производителей хлопка в стране, "Терский" включили в проект "Хлопок Руси". В то же время, по оценкам всё той же ставропольской прессы, всё закончилось судебными разбирательствами и уходом производителей с рынка, также выяснилось, что в прошлом году специалисты АО СХП "Терский" хлопок уже не сеяли.
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