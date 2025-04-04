https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html

"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО

"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО - РИА Новости, 04.04.2025

"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО

В Великобритании, во всеуслышание заявляющей о подготовке к войне с Россией, скоро не останется доменных печей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 04.04.2025

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании, во всеуслышание заявляющей о подготовке к войне с Россией, скоро не останется доменных печей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Это страна, которая "готовится к войне" с Россией. У России есть десятки доменных печей, причем некоторые из них — самые крупные на планете", — указал Боуз, комментируя статью Sky News о том, что в Великобритании скоро закроются последние домны из-за прекращения поставок необходимых материалов из Китая.Журналист указал, что Россия в год производит танков и вооружения в несколько раз больше, чем весь Североатлантический альянс.В сентябре 2024 года авторы исследования, проведенного Институтом мировой экономики Киля (IfW Kiel), пришли к выводу, что Россия за шесть месяцев производит военную продукцию, сопоставимую по объему со всем арсеналом бундесвера.

https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html

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