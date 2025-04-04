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"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО - РИА Новости, 04.04.2025
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16:56 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html
"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО
"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО - РИА Новости, 04.04.2025
"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО
В Великобритании, во всеуслышание заявляющей о подготовке к войне с Россией, скоро не останется доменных печей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 04.04.2025
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китай
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании, во всеуслышание заявляющей о подготовке к войне с Россией, скоро не останется доменных печей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Это страна, которая "готовится к войне" с Россией. У России есть десятки доменных печей, причем некоторые из них — самые крупные на планете", — указал Боуз, комментируя статью Sky News о том, что в Великобритании скоро закроются последние домны из-за прекращения поставок необходимых материалов из Китая.Журналист указал, что Россия в год производит танков и вооружения в несколько раз больше, чем весь Североатлантический альянс.В сентябре 2024 года авторы исследования, проведенного Институтом мировой экономики Киля (IfW Kiel), пришли к выводу, что Россия за шесть месяцев производит военную продукцию, сопоставимую по объему со всем арсеналом бундесвера.
https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
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россия, великобритания, китай, чей боуз, технологии, в мире, нато
Россия, Великобритания, Китай, Чей Боуз, Технологии, В мире, НАТО
"Готовится к войне". На Западе сделали заявление о России и НАТО

Боуз: Россия в год производит больше вооружения, чем все страны НАТО вместе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании, во всеуслышание заявляющей о подготовке к войне с Россией, скоро не останется доменных печей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Это страна, которая "готовится к войне" с Россией. У России есть десятки доменных печей, причем некоторые из них — самые крупные на планете", — указал Боуз, комментируя статью Sky News о том, что в Великобритании скоро закроются последние домны из-за прекращения поставок необходимых материалов из Китая.
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Журналист указал, что Россия в год производит танков и вооружения в несколько раз больше, чем весь Североатлантический альянс.
В сентябре 2024 года авторы исследования, проведенного Институтом мировой экономики Киля (IfW Kiel), пришли к выводу, что Россия за шесть месяцев производит военную продукцию, сопоставимую по объему со всем арсеналом бундесвера.
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