В России создадут единый реестр всех происшествий
В России к 2027 году планируют создать единый реестр всех происшествий
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ намерено поручить МЧС России в срок до 1 января 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране и определить порядок его ведения, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в установленном порядке внести в правительство РФ проект акта правительства РФ об установлении порядка формирования и ведения единого государственного реестра происшествий в срок до 1 января 2027 года", - говорится в документе.
Согласно проекту, изменения должны быть внесены в постановление кабмина "Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112". МЧС также предстоит сформировать положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112".
Предполагается, что создавать единый государственный реестр происшествий будет МЧС России, оно же станет единым оператором этой системы. В частности, ведомство будет организовывать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей ресурса.
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Как отмечается в пояснительной записке, в централизованной системе-112 будет собираться, обрабатываться, учитываться и предоставляться в автоматизированном режиме вся информация, формируемая в региональных системах-112 о принятых мерах реагирования на поступившие вызовы.
Также проектом планируется утвердить положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112".
"Размещаемые в ГИС "ЦССИ-112" данные о происшествиях составляют до 70% всех происшествий в Российской Федерации, поэтому предлагается их объединить в едином федеральном ресурсе, дополнив его сведениями о происшествиях из информационных ресурсов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с предоставлением им доступа в ЕГРП", - уточняется в пояснительной записке.