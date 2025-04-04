Рейтинг@Mail.ru
В России создадут единый реестр всех происшествий - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 04.04.2025 (обновлено: 14:23 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rossiya-2009328215.html
В России создадут единый реестр всех происшествий
В России создадут единый реестр всех происшествий - РИА Новости, 04.04.2025
В России создадут единый реестр всех происшествий
Правительство РФ намерено поручить МЧС России в срок до 1 января 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране и определить порядок РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:20:00+03:00
2025-04-04T14:23:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ намерено поручить МЧС России в срок до 1 января 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране и определить порядок его ведения, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в установленном порядке внести в правительство РФ проект акта правительства РФ об установлении порядка формирования и ведения единого государственного реестра происшествий в срок до 1 января 2027 года", - говорится в документе.Согласно проекту, изменения должны быть внесены в постановление кабмина "Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112". МЧС также предстоит сформировать положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112".Предполагается, что создавать единый государственный реестр происшествий будет МЧС России, оно же станет единым оператором этой системы. В частности, ведомство будет организовывать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей ресурса.Как отмечается в пояснительной записке, в централизованной системе-112 будет собираться, обрабатываться, учитываться и предоставляться в автоматизированном режиме вся информация, формируемая в региональных системах-112 о принятых мерах реагирования на поступившие вызовы.Также проектом планируется утвердить положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112"."Размещаемые в ГИС "ЦССИ-112" данные о происшествиях составляют до 70% всех происшествий в Российской Федерации, поэтому предлагается их объединить в едином федеральном ресурсе, дополнив его сведениями о происшествиях из информационных ресурсов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с предоставлением им доступа в ЕГРП", - уточняется в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008918159.html
https://ria.ru/20250331/veyp-2008382830.html
https://ria.ru/20250331/pravitelstvo-2008343704.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7614681d307f217e55900a620cc35cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В России создадут единый реестр всех происшествий

В России к 2027 году планируют создать единый реестр всех происшествий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ намерено поручить МЧС России в срок до 1 января 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране и определить порядок его ведения, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в установленном порядке внести в правительство РФ проект акта правительства РФ об установлении порядка формирования и ведения единого государственного реестра происшествий в срок до 1 января 2027 года", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
2 апреля, 15:35
Согласно проекту, изменения должны быть внесены в постановление кабмина "Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112". МЧС также предстоит сформировать положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112".
Предполагается, что создавать единый государственный реестр происшествий будет МЧС России, оно же станет единым оператором этой системы. В частности, ведомство будет организовывать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей ресурса.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов
31 марта, 13:16
Как отмечается в пояснительной записке, в централизованной системе-112 будет собираться, обрабатываться, учитываться и предоставляться в автоматизированном режиме вся информация, формируемая в региональных системах-112 о принятых мерах реагирования на поступившие вызовы.
Также проектом планируется утвердить положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112".
"Размещаемые в ГИС "ЦССИ-112" данные о происшествиях составляют до 70% всех происшествий в Российской Федерации, поэтому предлагается их объединить в едином федеральном ресурсе, дополнив его сведениями о происшествиях из информационных ресурсов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с предоставлением им доступа в ЕГРП", - уточняется в пояснительной записке.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Правительство направит четыре миллиарда рублей на закупку сельхозтехники
31 марта, 10:39
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала