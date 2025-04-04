https://ria.ru/20250404/rossiya-2009328215.html

В России создадут единый реестр всех происшествий

В России создадут единый реестр всех происшествий - РИА Новости, 04.04.2025

В России создадут единый реестр всех происшествий

Правительство РФ намерено поручить МЧС России в срок до 1 января 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране и определить порядок РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:20:00+03:00

2025-04-04T14:20:00+03:00

2025-04-04T14:23:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ намерено поручить МЧС России в срок до 1 января 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране и определить порядок его ведения, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в установленном порядке внести в правительство РФ проект акта правительства РФ об установлении порядка формирования и ведения единого государственного реестра происшествий в срок до 1 января 2027 года", - говорится в документе.Согласно проекту, изменения должны быть внесены в постановление кабмина "Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112". МЧС также предстоит сформировать положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112".Предполагается, что создавать единый государственный реестр происшествий будет МЧС России, оно же станет единым оператором этой системы. В частности, ведомство будет организовывать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей ресурса.Как отмечается в пояснительной записке, в централизованной системе-112 будет собираться, обрабатываться, учитываться и предоставляться в автоматизированном режиме вся информация, формируемая в региональных системах-112 о принятых мерах реагирования на поступившие вызовы.Также проектом планируется утвердить положение о государственной информационной системе "Централизованная система сбора информации систем-112"."Размещаемые в ГИС "ЦССИ-112" данные о происшествиях составляют до 70% всех происшествий в Российской Федерации, поэтому предлагается их объединить в едином федеральном ресурсе, дополнив его сведениями о происшествиях из информационных ресурсов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с предоставлением им доступа в ЕГРП", - уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008918159.html

https://ria.ru/20250331/veyp-2008382830.html

https://ria.ru/20250331/pravitelstvo-2008343704.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество