https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html
Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками
Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками - РИА Новости, 04.04.2025
Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками
Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-04T14:58:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/72/1495847245_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e5dafaaa2da773421734d17bad1f10d4.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России (ФНС). "Налоговая служба фиксирует увеличение числа мошеннических звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Неизвестные от имени ФНС сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы", – говорится в сообщении ведомства. "Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным", – предупреждает служба. ФНС приводит в пример распространенный вариант мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не предоставил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают "помощь" с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из смс. "Фактически гражданин получает код с портала "Госуслуг", подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и так далее", - объясняет ведомство. Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов жертвы. ФНС напоминает, что ее сотрудники не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств".
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками
ФНС: мошенники стали чаще звонить россиянам под видом налоговиков
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России (ФНС).
"Налоговая служба фиксирует увеличение числа мошеннических звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Неизвестные от имени ФНС
сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы", – говорится в сообщении ведомства.
"Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным", – предупреждает служба.
ФНС приводит в пример распространенный вариант мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не предоставил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают "помощь" с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из смс.
"Фактически гражданин получает код с портала "Госуслуг", подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и так далее", - объясняет ведомство.
Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов жертвы.
ФНС напоминает, что ее сотрудники не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств".