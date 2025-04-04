https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html

Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками

Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками - РИА Новости, 04.04.2025

Мошенники стали чаще прикидываться налоговиками

Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:49:00+03:00

2025-04-04T14:49:00+03:00

2025-04-04T14:58:00+03:00

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России (ФНС). "Налоговая служба фиксирует увеличение числа мошеннических звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Неизвестные от имени ФНС сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы", – говорится в сообщении ведомства. "Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным", – предупреждает служба. ФНС приводит в пример распространенный вариант мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не предоставил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают "помощь" с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из смс. "Фактически гражданин получает код с портала "Госуслуг", подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и так далее", - объясняет ведомство. Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов жертвы. ФНС напоминает, что ее сотрудники не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств".

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия