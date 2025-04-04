https://ria.ru/20250404/rossija-2009308219.html

Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль

Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль - РИА Новости, 04.04.2025

Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль

Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:10:00+03:00

2025-04-04T13:10:00+03:00

2025-04-04T13:31:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009307793.html

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2025

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россия, дмитрий песков, в мире