https://ria.ru/20250404/rossija-2009308219.html
Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль
Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль - РИА Новости, 04.04.2025
Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль
Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:10:00+03:00
2025-04-04T13:10:00+03:00
2025-04-04T13:31:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009307793.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия занимается восстановлением отношений с США, заявил Кремль
Песков: Россия занимается восстановлением отношений с США