Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг заявил о росте продаж российских авто - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 04.04.2025 (обновлено: 10:21 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rossija-2009261976.html
Минпромторг заявил о росте продаж российских авто
Минпромторг заявил о росте продаж российских авто - РИА Новости, 04.04.2025
Минпромторг заявил о росте продаж российских авто
Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:37:00+03:00
2025-04-04T10:21:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986438098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a146ac4dd5e53c064b333b5c1f5c07b.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует из отчета Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рыночная доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. По данным, представленным в отчете, в первом квартале было реализовано 287 185 новых транспортных средств, из которых 154 140 штук - отечественные. Таким образом, доля машин, произведенных в России, составила на рынке 53,7%.
https://ria.ru/20250404/prodazhi-2009258629.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986438098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35808857b68f4623bdea4775b5360a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг заявил о росте продаж российских авто

Минпромторг: доля российских авто в продажах выросла до 53,7 процента

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует из отчета Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рыночная доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным, представленным в отчете, в первом квартале было реализовано 287 185 новых транспортных средств, из которых 154 140 штук - отечественные. Таким образом, доля машин, произведенных в России, составила на рынке 53,7%.
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России
09:08
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала