https://ria.ru/20250404/rossija-2009261976.html

Минпромторг заявил о росте продаж российских авто

Минпромторг заявил о росте продаж российских авто - РИА Новости, 04.04.2025

Минпромторг заявил о росте продаж российских авто

Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:37:00+03:00

2025-04-04T09:37:00+03:00

2025-04-04T10:21:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует из отчета Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рыночная доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. По данным, представленным в отчете, в первом квартале было реализовано 287 185 новых транспортных средств, из которых 154 140 штук - отечественные. Таким образом, доля машин, произведенных в России, составила на рынке 53,7%.

https://ria.ru/20250404/prodazhi-2009258629.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)