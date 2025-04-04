https://ria.ru/20250404/rospotrebnadzor-2009225046.html

Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения "Молекула"

Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения "Молекула" - РИА Новости, 04.04.2025

Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения "Молекула"

Проверка реализации якобы таблеток для похудения "Молекула" и "Молекула плюс" ведется в России, препараты не имеют свидетельства о государственной регистрации,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:03:00+03:00

2025-04-04T00:03:00+03:00

2025-04-04T00:03:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лига безопасного интернета

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проверка реализации якобы таблеток для похудения "Молекула" и "Молекула плюс" ведется в России, препараты не имеют свидетельства о государственной регистрации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным. Она отметила, что маркетплейсы должны убрать этот товар из продажи. Препарат стал популярным у подростков благодаря TikTok, в аптеках таблетки не представлены. Ссылаясь на отзывы людей, Мизулина отметила, что препарат моментально вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, приводит к проблемам со сном. "Ведомством ведутся мероприятия, связанные с проверкой реализации не зарегистрированных препаратов для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс". Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе. Учитывая то, что БАДы могут реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, гражданам необходимо проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции, подтверждающего ее безопасность, подчеркнули в ведомстве. "В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что "Молекула" и "Молекула плюс", рекламируемые в социальных сетях как средство для похудения, Роспотребнадзор сообщает: в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС информация о продукции "Молекула" и "Молекула плюс" отсутствует", - добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250224/velikobritaniya-2001192110.html

https://ria.ru/20240822/bad-1967695023.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лига безопасного интернета, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)