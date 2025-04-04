https://ria.ru/20250404/rosgeo-2009268735.html

Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео"

Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео" - РИА Новости, 04.04.2025

Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео"

Вопрос о финансовом состоянии "Росгеологии" доложен президенту РФ Владимиру Путину, есть поручение правительству и Минфину, чтобы компания сохранила свои... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:22:00+03:00

2025-04-04T10:22:00+03:00

2025-04-04T10:39:00+03:00

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экономика

россия

росгеология

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вопрос о финансовом состоянии "Росгеологии" доложен президенту РФ Владимиру Путину, есть поручение правительству и Минфину, чтобы компания сохранила свои компетенции, заявил глава минприроды Александр Козлов.Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ за январь-сентябрь прошлого года вырос до 2,31 миллиарда рублей с 766,43 миллиона в аналогичном периоде 2023 года. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций на 6 миллиардов рублей из-за отсутствия средств. У "Росгео" остается в обращении другой выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, по которому компания также допустила ряд дефолтов, не выплатив 14-й и 15-й купоны каждый на 115,9 миллиона рублей."Вопрос о состоянии компании доложен президенту Российской Федерации... Есть поддержка президента, есть поручение министерству финансов, есть поручение правительству сделать так, чтобы компания сохранила свои компетенции", - сказал Козлов, выступая на расширенном заседании правления "Росгео"."Росгеология" назначена единственным исполнителем второго этапа проекта "Геология: возрождение легенды", добавил глава Минприроды.Глава компании Сергей Радьков в октябре говорил журналистам, что компания просит у государства прежде всего не финансирование, а возможность выполнять больше работ внутри страны, чтобы законтрактовать свои мощности, по которым сейчас несет затраты."Росгео" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

https://ria.ru/20240905/arktika-1970874747.html

https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика, россия, росгеология