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Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео" - РИА Новости, 04.04.2025
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10:22 04.04.2025 (обновлено: 10:39 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rosgeo-2009268735.html
Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео"
Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео" - РИА Новости, 04.04.2025
Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео"
Вопрос о финансовом состоянии "Росгеологии" доложен президенту РФ Владимиру Путину, есть поручение правительству и Минфину, чтобы компания сохранила свои... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:22:00+03:00
2025-04-04T10:39:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экономика
россия
росгеология
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вопрос о финансовом состоянии "Росгеологии" доложен президенту РФ Владимиру Путину, есть поручение правительству и Минфину, чтобы компания сохранила свои компетенции, заявил глава минприроды Александр Козлов.Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ за январь-сентябрь прошлого года вырос до 2,31 миллиарда рублей с 766,43 миллиона в аналогичном периоде 2023 года. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций на 6 миллиардов рублей из-за отсутствия средств. У "Росгео" остается в обращении другой выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, по которому компания также допустила ряд дефолтов, не выплатив 14-й и 15-й купоны каждый на 115,9 миллиона рублей."Вопрос о состоянии компании доложен президенту Российской Федерации... Есть поддержка президента, есть поручение министерству финансов, есть поручение правительству сделать так, чтобы компания сохранила свои компетенции", - сказал Козлов, выступая на расширенном заседании правления "Росгео"."Росгеология" назначена единственным исполнителем второго этапа проекта "Геология: возрождение легенды", добавил глава Минприроды.Глава компании Сергей Радьков в октябре говорил журналистам, что компания просит у государства прежде всего не финансирование, а возможность выполнять больше работ внутри страны, чтобы законтрактовать свои мощности, по которым сейчас несет затраты."Росгео" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
https://ria.ru/20240905/arktika-1970874747.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика, россия, росгеология
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экономика, Россия, Росгеология
Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с финансовым состоянием "Росгео"

Глава Минприроды Козлов: Путину доложили о финансовом состоянии "Росгео"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вопрос о финансовом состоянии "Росгеологии" доложен президенту РФ Владимиру Путину, есть поручение правительству и Минфину, чтобы компания сохранила свои компетенции, заявил глава минприроды Александр Козлов.
Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ за январь-сентябрь прошлого года вырос до 2,31 миллиарда рублей с 766,43 миллиона в аналогичном периоде 2023 года. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций на 6 миллиардов рублей из-за отсутствия средств. У "Росгео" остается в обращении другой выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, по которому компания также допустила ряд дефолтов, не выплатив 14-й и 15-й купоны каждый на 115,9 миллиона рублей.
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"Вопрос о состоянии компании доложен президенту Российской Федерации... Есть поддержка президента, есть поручение министерству финансов, есть поручение правительству сделать так, чтобы компания сохранила свои компетенции", - сказал Козлов, выступая на расширенном заседании правления "Росгео".
"Росгеология" назначена единственным исполнителем второго этапа проекта "Геология: возрождение легенды", добавил глава Минприроды.
Глава компании Сергей Радьков в октябре говорил журналистам, что компания просит у государства прежде всего не финансирование, а возможность выполнять больше работ внутри страны, чтобы законтрактовать свои мощности, по которым сейчас несет затраты.
"Росгео" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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