Рогов призвал освободить арестованного на Украине политолога
Рогов предложил включить арестованного на Украине Молчанова в списки на обмен
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что арестованный на Украине политолог Кирилл Молчанов должен быть освобожден и предложил включить его в список на обмен гражданскими лицами.
Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова*
10 октября 2024, 05:10
"Кирилл должен быть освобожден и продолжить свою правозащитную деятельность. Т.е. его надо включать в список на обмен (гражданских лиц - ред.) и мониторить ситуацию с тем, что происходит в контексте нарушения его прав и такого показательного случая правового беспредела, который сейчас происходит на наших глазах", - добавил Рогов в беседе с агентством.
Он отметил, что Молчанов был задержан, арестован и депортирован из Польши на территорию Украины в нарушение абсолютно всех прав и свобод. По его словам, правозащитник занимался помощью людям, пострадавших от киевского режима, защитой прав верующих на подконтрольной режиму Зеленского территории, которых лишали свободы вероисповедания и права жить на родной земле.
«
"Теперь мы видим, что спустя несколько дней после, я уверен, пыток и давления, которое на него оказывается в застенках СБУ, карательные структуры режима Зеленского выдают вот такую страшную историю про якобы целую группу людей, которые каким-то образом, будучи украинскими политзаключенными или политэмигрантами в России чуть ли не оказывают влияние на президента России по поводу того, как действовать и о том, что необходимо вводить внешний контроль над постукраинским пространством", - уточнил собеседник агентства.
По его мнению, режим Зеленского в своей агонии пытается схватить кого угодно, до кого только может дотянуться.
Польша передала Украине политолога Молчанова
1 апреля, 17:40