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Рогов призвал освободить арестованного на Украине политолога - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/rogov-2009439190.html
Рогов призвал освободить арестованного на Украине политолога
Рогов призвал освободить арестованного на Украине политолога - РИА Новости, 04.04.2025
Рогов призвал освободить арестованного на Украине политолога
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:50:00+03:00
2025-04-04T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
польша
россия
владимир рогов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что арестованный на Украине политолог Кирилл Молчанов должен быть освобожден и предложил включить его в список на обмен гражданскими лицами. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова. "Кирилл должен быть освобожден и продолжить свою правозащитную деятельность. Т.е. его надо включать в список на обмен (гражданских лиц - ред.) и мониторить ситуацию с тем, что происходит в контексте нарушения его прав и такого показательного случая правового беспредела, который сейчас происходит на наших глазах", - добавил Рогов в беседе с агентством. Он отметил, что Молчанов был задержан, арестован и депортирован из Польши на территорию Украины в нарушение абсолютно всех прав и свобод. По его словам, правозащитник занимался помощью людям, пострадавших от киевского режима, защитой прав верующих на подконтрольной режиму Зеленского территории, которых лишали свободы вероисповедания и права жить на родной земле. "Теперь мы видим, что спустя несколько дней после, я уверен, пыток и давления, которое на него оказывается в застенках СБУ, карательные структуры режима Зеленского выдают вот такую страшную историю про якобы целую группу людей, которые каким-то образом, будучи украинскими политзаключенными или политэмигрантами в России чуть ли не оказывают влияние на президента России по поводу того, как действовать и о том, что необходимо вводить внешний контроль над постукраинским пространством", - уточнил собеседник агентства. По его мнению, режим Зеленского в своей агонии пытается схватить кого угодно, до кого только может дотянуться.
https://ria.ru/20241010/polsha-1977317227.html
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008731252.html
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украина, польша, россия, владимир рогов, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Россия, Владимир Рогов, Служба безопасности Украины
Рогов призвал освободить арестованного на Украине политолога

Рогов предложил включить арестованного на Украине Молчанова в списки на обмен

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что арестованный на Украине политолог Кирилл Молчанов должен быть освобожден и предложил включить его в список на обмен гражданскими лицами.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова.
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"Кирилл должен быть освобожден и продолжить свою правозащитную деятельность. Т.е. его надо включать в список на обмен (гражданских лиц - ред.) и мониторить ситуацию с тем, что происходит в контексте нарушения его прав и такого показательного случая правового беспредела, который сейчас происходит на наших глазах", - добавил Рогов в беседе с агентством.
Он отметил, что Молчанов был задержан, арестован и депортирован из Польши на территорию Украины в нарушение абсолютно всех прав и свобод. По его словам, правозащитник занимался помощью людям, пострадавших от киевского режима, защитой прав верующих на подконтрольной режиму Зеленского территории, которых лишали свободы вероисповедания и права жить на родной земле.
«
"Теперь мы видим, что спустя несколько дней после, я уверен, пыток и давления, которое на него оказывается в застенках СБУ, карательные структуры режима Зеленского выдают вот такую страшную историю про якобы целую группу людей, которые каким-то образом, будучи украинскими политзаключенными или политэмигрантами в России чуть ли не оказывают влияние на президента России по поводу того, как действовать и о том, что необходимо вводить внешний контроль над постукраинским пространством", - уточнил собеседник агентства.
По его мнению, режим Зеленского в своей агонии пытается схватить кого угодно, до кого только может дотянуться.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Польша передала Украине политолога Молчанова
1 апреля, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаРоссияВладимир РоговСлужба безопасности Украины
 
 
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