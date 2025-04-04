https://ria.ru/20250404/rezhisser-2009259588.html

Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения

Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения - РИА Новости, 04.04.2025

Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения

Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения, пишет портал 24heures. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:11:00+03:00

2025-04-04T09:11:00+03:00

2025-04-04T09:51:00+03:00

швейцария

лозанна

александр петров (актер)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения, пишет портал 24heures."В 2024 году Жан-Луи Порше попал в серьезную автокатастрофу. Сведения, поступавшие о его выздоровлении, были обнадеживающими, пока во вторник, 1 апреля, мы не узнали, что по злой иронии судьбы он решил покончить с собой накануне, в возрасте 76 лет", — говорится в публикации.Жан-Луи Порше родился 29 марта 1949 года в городе Лозанна в Швейцарии. За годы творческой деятельности он успел принять участие в производстве более 90 кинолент и документальных фильмов.Одной из последних работ кинематографиста стал фильм "Дворец" с российским актером Александром Петровым. Порше выступил в качестве продюсера ленты.

швейцария

лозанна

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швейцария, лозанна, александр петров (актер)