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Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения - РИА Новости, 04.04.2025
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09:11 04.04.2025 (обновлено: 09:51 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rezhisser-2009259588.html
Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения
Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения - РИА Новости, 04.04.2025
Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения
Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения, пишет портал 24heures. РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T09:51:00+03:00
швейцария
лозанна
александр петров (актер)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения, пишет портал 24heures."В 2024 году Жан-Луи Порше попал в серьезную автокатастрофу. Сведения, поступавшие о его выздоровлении, были обнадеживающими, пока во вторник, 1 апреля, мы не узнали, что по злой иронии судьбы он решил покончить с собой накануне, в возрасте 76 лет", — говорится в публикации.Жан-Луи Порше родился 29 марта 1949 года в городе Лозанна в Швейцарии. За годы творческой деятельности он успел принять участие в производстве более 90 кинолент и документальных фильмов.Одной из последних работ кинематографиста стал фильм "Дворец" с российским актером Александром Петровым. Порше выступил в качестве продюсера ленты.
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швейцария, лозанна, александр петров (актер)
Швейцария, Лозанна, Александр Петров (актер)
Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения

Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после празднования 76-летия

© AP Photo / Keystone / Martial TrezziniШвейцарский режиссер Жан-Луи Порше
Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Keystone / Martial Trezzini
Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения, пишет портал 24heures.
«
"В 2024 году Жан-Луи Порше попал в серьезную автокатастрофу. Сведения, поступавшие о его выздоровлении, были обнадеживающими, пока во вторник, 1 апреля, мы не узнали, что по злой иронии судьбы он решил покончить с собой накануне, в возрасте 76 лет", — говорится в публикации.
Жан-Луи Порше родился 29 марта 1949 года в городе Лозанна в Швейцарии. За годы творческой деятельности он успел принять участие в производстве более 90 кинолент и документальных фильмов.
Одной из последних работ кинематографиста стал фильм "Дворец" с российским актером Александром Петровым. Порше выступил в качестве продюсера ленты.
 
ШвейцарияЛозаннаАлександр Петров (актер)
 
 
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