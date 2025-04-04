https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html

РЭЦ: победителям конкурса "Знай наших" помогут выйти на зарубежные рынки

РЭЦ: победителям конкурса "Знай наших" помогут выйти на зарубежные рынки - РИА Новости, 04.04.2025

РЭЦ: победителям конкурса "Знай наших" помогут выйти на зарубежные рынки

Всероссийский конкурс растущих российских брендов "Знай наших" впервые получил поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), который стал... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:21:00+03:00

2025-04-04T11:21:00+03:00

2025-04-04T11:21:00+03:00

экономика

россия

вероника никишина

светлана чупшева

российский экспортный центр (рэц)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всероссийский конкурс растущих российских брендов "Знай наших" впервые получил поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), который стал партнером проекта, сообщает центр.Организаторы конкурса - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ."Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта – окажет участникам конкурса, обладающим экспортным потенциалом, комплексную поддержку по выводу продукции на экспорт", - говорится в сообщении.Так, 10 компаний - участников конкурса, имеющих наибольший экспортный потенциал, по оценке РЭЦ, получат персонального менеджера, который поможет разработать индивидуальный план экспортного развития, и бесплатный доступ к услугам Школы экспорта РЭЦ. Кроме того, РЭЦ предоставит победителям из каждой номинации возможность принять участие в пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России" в качестве почетных гостей. Десять наиболее перспективных потенциальных экспортеров также получат шанс представить свою продукцию в экспозиции на площадке форума."В России сотни уникальных брендов с качественными продуктами, которые могут иметь успех на внешних рынках. Повышение узнаваемости, поиск надежных зарубежных партнеров для участников конкурса "Знай наших", обладающих экспортным потенциалом, и помощь в совершении экспортных сделок - те задачи, которые РЭЦ совместно с АСИ нацелены решать, используя имеющиеся в нашем арсенале меры поддержки", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Как отмечает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, в новом сезоне конкурс "Знай наших" выходит на новый уровень: благодаря партнерам, учреждающим дополнительные номинации, у брендов появляется больше возможностей для развития. "Растущие российские бренды – сила, которая меняет наш отечественный рынок и уже готова покорять внешние. Поддержка РЭЦ - это не просто помощь, это инвестиция в будущее, где "Сделано в России" станет синонимом качества и красоты, надежности и инноваций", - приводится в сообщении комментарий Чупшевой.Кроме того, отобранные победители смогут принять участие в федеральной программе РЭЦ по продвижению национального бренда "Сделано в России" за рубежом.Такое сотрудничество открывает бизнесу дополнительные возможности для развития: право маркировать продукцию знаком Made in Russia, который можно наносить на упаковку или использовать в сопроводительной документации, участие в рекламно-информационных кампаниях на внешних рынках и продвижение на международных маркетплейсах.Также у бизнеса появляется возможность продвижения через российские национальные демонстрационно-дегустационные павильоны за рубежом (Вьетнам, Китай, Турция, ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия) и участия в эксклюзивных мероприятиях для продвижения продукции под национальным брендом в России и за рубежом.Одной из ключевых мер поддержки РЭЦ является организация коллективных стендов Made in Russia на международных выставках, бизнес-миссий и фестивалей-ярмарок "Сделано в России". С 2019 года более 5 тысяч компаний представили свою продукцию под брендом "Сделано в России" зарубежным партнерам на выставках по всему миру и заключили экспортные контракты на сумму свыше 100 миллиардов рублей. География выставочной деятельности охватила более 35 стран, включая государства СНГ, БРИКС, АТР и MENA. В 2024 году для экспортеров открылись новые рынки, такие как Индонезия, Монголия и Оман.Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента РФ и уже стал площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Проект направлен на развитие перспективных российских брендов во всех регионах страны. За два сезона на конкурс поступило свыше 17 тысяч заявок из всех регионов РФ. В этом году заявки принимаются по шести номинациям с 31 марта по 15 мая на платформе знайнаших.аси.рф. Церемония награждения победителей пройдет 15-16 июля 2025 года в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.

https://ria.ru/20250403/rets-2009132835.html

https://ria.ru/20250403/rets-2009129873.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, светлана чупшева, российский экспортный центр (рэц), агентство стратегических инициатив (аси)