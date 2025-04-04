https://ria.ru/20250404/rep-2009413350.html

Рэп-исполнителю Diddy предъявили новые обвинения, сообщили СМИ

Рэп-исполнителю Diddy предъявили новые обвинения, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Рэп-исполнителю Diddy предъявили новые обвинения, сообщили СМИ

Новое обвинительное заключение вынесено против скандального рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, ему предъявлены еще два... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:22:00+03:00

2025-04-04T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новое обвинительное заключение вынесено против скандального рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, ему предъявлены еще два обвинения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный документ. "Федеральные прокуроры в Нью-Йорке вынесли третье обвинительное заключение против музыкального магната Шона Diddy Комбса, дополняющее предыдущее... Новое обвинительное заключение против Комбса содержит дополнительное обвинение в торговле людьми, а также в перевозке (людей) для вовлечения в проституцию", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на судебный документ. Таким образом, количество пунктов обвинения против Комбса возросло до пяти. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20250314/diddy-2005128213.html

https://ria.ru/20250222/advokat-2000940094.html

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