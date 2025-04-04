https://ria.ru/20250404/rekord-2009252768.html

В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире

В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире - РИА Новости, 04.04.2025

В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире

Долгожитель, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост, он может оказаться самым старым человеком в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:51:00+03:00

2025-04-04T07:51:00+03:00

2025-04-04T07:51:00+03:00

в мире

афганистан

хост (город)

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Долгожитель, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост, он может оказаться самым старым человеком в мире, сообщил новостной портал Tolo news. У Акеля Назира, который может быть признан самым долго живущим на Земле человеком, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби. Назир рассказал Tolo news, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании и хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства. "Я был во дворце с Ханом... и я помню, как сказал, что британцы бежали и преклонили колени. Все были счастливы и благодарили короля за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они скончались", - приводит слова долгожителя издание. Портал добавил, что родственники Назира просят правительство подтвердить возраст своего пращура правовыми документами, так как архивное дело в Афганистане очень развито, и документы в архивах хранятся столетиями. По данным издания, реакция властей Хоста на сенсационную новость не заставила себя долго ждать: пресс-секретарь губернатора Мустагфар Горбаз сообщил порталу, что для проверки возраста долгожителя к нему будет направлена специальная техническая группа. Если информация о нем подтвердится, то ему будет оказана не только специальная медицинская помощь, но и будут предприняты усилия для внесения его имени в книги мировых рекордов, уточнило издание. "Мы планируем направить техническую группу в управление регистрации актов гражданского состояния, чтобы определить возраст этого пожилого человека, который может составлять 140 лет. Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире", - заявил чиновник.

https://ria.ru/20240820/zemlya-1967331689.html

https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html

афганистан

хост (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, хост (город), земля