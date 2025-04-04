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Разведка Британии сравнила маршрут России и КНР в Арктике с Суэцким каналом - РИА Новости, 04.04.2025
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12:45 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/razvedka-2009302681.html
Разведка Британии сравнила маршрут России и КНР в Арктике с Суэцким каналом
Разведка Британии сравнила маршрут России и КНР в Арктике с Суэцким каналом - РИА Новости, 04.04.2025
Разведка Британии сравнила маршрут России и КНР в Арктике с Суэцким каналом
Британская разведка назвала маршрут, развиваемый Россией и Китаем в Арктике, Суэцким каналом XXI-го века, сообщает газета Financial Times, полагая, что его... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:45:00+03:00
2025-04-04T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Британская разведка назвала маршрут, развиваемый Россией и Китаем в Арктике, Суэцким каналом XXI-го века, сообщает газета Financial Times, полагая, что его критическая важность в будущем может привести к конфликту. В мае 2024 года в совместном заявлении, подписанном лидерами России и Китая, говорилось, что страны продолжат продвигать весь комплекс двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны в частности договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в освоении и использовании Арктики, продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора, стимулировать компании двух стран к укреплению сотрудничества в таких сферах, как рост грузоперевозок по Северному морскому пути и строительство логистической инфраструктуры. Как уточняет газета, речь идет о сотрудничестве между странами по Северному морскому пути и развитию "Полярного Шёлкового пути". "Неназванный сотрудник британской разведки назвал его (маршрут - ред.) "эквивалентом Суэцкого канала XXI-ого века", - пишет издание, отмечая, что из-за критической важности вокруг него уже "созрел будущий конфликт". Издание South China Morning Post в марте со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, включая стремление стать "великой полярной державой" к 2030 году, на фоне растущего внимания со стороны северных стран и возможного соглашения о сотрудничестве между США и Россией в регионе. Вместе с тем издание напомнило, что Китай и Россия совместно работают над развитием морских путей, которые появляются в результате глобального потепления, повышая вероятность создания довольно прибыльного постоянного морского пути, который сократит время доставки между Европой и Азией. В МИД РФ ранее заявляли РИА Новости, что отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике. В ведомстве отмечали также, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия в Арктике, в том числе в использовании Северного морского пути.
https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html
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в мире, арктика, россия, суэцкий канал, китай, великобритания
В мире, Арктика, Россия, Суэцкий канал, Китай, Великобритания
Разведка Британии сравнила маршрут России и КНР в Арктике с Суэцким каналом

FT: разведка Британии сравнила маршрут РФ и КНР в Арктике с Суэцким каналом

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Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Британская разведка назвала маршрут, развиваемый Россией и Китаем в Арктике, Суэцким каналом XXI-го века, сообщает газета Financial Times, полагая, что его критическая важность в будущем может привести к конфликту.
В мае 2024 года в совместном заявлении, подписанном лидерами России и Китая, говорилось, что страны продолжат продвигать весь комплекс двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны в частности договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в освоении и использовании Арктики, продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора, стимулировать компании двух стран к укреплению сотрудничества в таких сферах, как рост грузоперевозок по Северному морскому пути и строительство логистической инфраструктуры.
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Как уточняет газета, речь идет о сотрудничестве между странами по Северному морскому пути и развитию "Полярного Шёлкового пути".
«
"Неназванный сотрудник британской разведки назвал его (маршрут - ред.) "эквивалентом Суэцкого канала XXI-ого века", - пишет издание, отмечая, что из-за критической важности вокруг него уже "созрел будущий конфликт".
Издание South China Morning Post в марте со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, включая стремление стать "великой полярной державой" к 2030 году, на фоне растущего внимания со стороны северных стран и возможного соглашения о сотрудничестве между США и Россией в регионе. Вместе с тем издание напомнило, что Китай и Россия совместно работают над развитием морских путей, которые появляются в результате глобального потепления, повышая вероятность создания довольно прибыльного постоянного морского пути, который сократит время доставки между Европой и Азией.
В МИД РФ ранее заявляли РИА Новости, что отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике. В ведомстве отмечали также, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия в Арктике, в том числе в использовании Северного морского пути.
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