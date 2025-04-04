В Раде предложили снять бронь от мобилизации для грантовых организаций
Бужанский предложил снять бронь от мобилизации работникам грантовых организаций
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский предложил отменить бронь от мобилизации сотрудникам организаций, получающих на Украине иностранные гранты.
Ранее в пятницу заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что около 17% украинских студентов в возрасте до 22 лет, выехавших за границу по программам обменов, не вернулись на родину.
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"Видел сожаления минобразования о том, что 17% студентов не возвращается из-за рубежа. Мне кажется, сначала нужно снять бронь с сотрудников грантовых организаций, а уже потом попрекать невернувшихся студентов. А не наоборот", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский в апреле 2024 года подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В ноябре 2024 года Винницкий заявлял, что почти 23,5 тысячи студентов, якобы использовавших этот статус для уклонения от военной службы, отчислены из вузов на фоне активной мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.