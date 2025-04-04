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В зоне СВО сбили почти 900 беспилотников за неделю - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pvo-2009313475.html
В зоне СВО сбили почти 900 беспилотников за неделю
В зоне СВО сбили почти 900 беспилотников за неделю - РИА Новости, 04.04.2025
В зоне СВО сбили почти 900 беспилотников за неделю
Российские средства ПВО за минувшую неделю сбили в зоне проведения спецоперации 15 управляемых авиабомб JDAM, четыре снаряда HIMARS, один снаряд "Ураган" и 895... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:29:00+03:00
2025-04-04T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшую неделю сбили в зоне проведения спецоперации 15 управляемых авиабомб JDAM, четыре снаряда HIMARS, один снаряд "Ураган" и 895 беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009312657.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В зоне СВО сбили почти 900 беспилотников за неделю

Минобороны: в зоне СВО сбили почти 900 беспилотников за неделю

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшую неделю сбили в зоне проведения спецоперации 15 управляемых авиабомб JDAM, четыре снаряда HIMARS, один снаряд "Ураган" и 895 беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.
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13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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