https://ria.ru/20250404/pvo-2009250505.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА

С вечера системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 107 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025

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2025-04-04T07:17:00+03:00

2025-04-04T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С вечера системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 107 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."За период с 21:00 мск 3 апреля по 5:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Большинство — 34 дрона — ликвидировали в Курской области. Также:В Подмосковье один аппарат сбили в селе Стремилово, там пострадало остекление в домах, сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин. В Тамбовской области, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Первышова, при падении дрона перебита труба распределительного газопровода и получила повреждения крыша частного дома.В Липецкой области повреждены три частных дома в одном из СНТ, уточнил губернатор Игорь Артамонов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250404/pvo-2009227112.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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