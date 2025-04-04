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Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 04.04.2025 (обновлено: 08:45 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pvo-2009250505.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА
С вечера системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 107 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:17:00+03:00
2025-04-04T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
орловская область
вооруженные силы украины
ростовская область
брянская область
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С вечера системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 107 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."За период с 21:00 мск 3 апреля по 5:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Большинство — 34 дрона — ликвидировали в Курской области. Также:В Подмосковье один аппарат сбили в селе Стремилово, там пострадало остекление в домах, сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин. В Тамбовской области, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Первышова, при падении дрона перебита труба распределительного газопровода и получила повреждения крыша частного дома.В Липецкой области повреждены три частных дома в одном из СНТ, уточнил губернатор Игорь Артамонов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250404/pvo-2009227112.html
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безопасность, россия, курская область, орловская область, вооруженные силы украины, ростовская область, брянская область, тульская область, московская область (подмосковье), азовское море, беспилотники, липецкая область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Брянская область, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Азовское море, Беспилотники, Липецкая область, Калужская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 107 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 107 дронов ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С вечера системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 107 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"За период с 21:00 мск 3 апреля по 5:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
00:36
Большинство — 34 дрона — ликвидировали в Курской области. Также:
  • в Орловской сбили 30 беспилотников;
  • в Липецкой — 18;
  • в Калужской — семь;
  • в Ростовской области и над акваторией Азовского моря — по четыре;
  • в Тамбовской и Московской — по три;
  • в Брянской — два;
  • в Воронежской и Тульской — по одному.
В Подмосковье один аппарат сбили в селе Стремилово, там пострадало остекление в домах, сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.
В Тамбовской области, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Первышова, при падении дрона перебита труба распределительного газопровода и получила повреждения крыша частного дома.
В Липецкой области повреждены три частных дома в одном из СНТ, уточнил губернатор Игорь Артамонов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьОрловская областьВооруженные силы УкраиныРостовская областьБрянская областьТульская областьМосковская область (Подмосковье)Азовское мореБеспилотникиЛипецкая областьКалужская область
 
 
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