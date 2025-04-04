https://ria.ru/20250404/pvo-2009246244.html

Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области - РИА Новости, 04.04.2025

Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:51:00+03:00

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2025-04-04T10:49:00+03:00

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юрий слюсарь

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе", — написал он.По предварительной информации, раненых и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, безопасность, россия, беспилотники, юрий слюсарь , вооруженные силы украины