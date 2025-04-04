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Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области - РИА Новости, 04.04.2025
Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:51:00+03:00
2025-04-04T05:51:00+03:00
2025-04-04T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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юрий слюсарь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе", — написал он.По предварительной информации, раненых и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Россия, Беспилотники, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили дрон в Неклиновском районе Ростовской области