https://ria.ru/20250404/pvo-2009242776.html

В Тульской области сбили украинский беспилотник

В Тульской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.04.2025

В Тульской области сбили украинский беспилотник

В Тульской области уничтожили дрон ВСУ, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T04:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Тульской области уничтожили дрон ВСУ, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник", — уточнил он.По данным Миляева, разрушений и раненых нет. Работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно ликвидируют летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность