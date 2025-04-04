https://ria.ru/20250404/pvo-2009242776.html
В Тульской области сбили украинский беспилотник
В Тульской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.04.2025
В Тульской области сбили украинский беспилотник
В Тульской области уничтожили дрон ВСУ, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:51:00+03:00
2025-04-04T04:51:00+03:00
2025-04-04T04:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Тульской области уничтожили дрон ВСУ, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник", — уточнил он.По данным Миляева, разрушений и раненых нет. Работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно ликвидируют летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Тульской области сбили украинский беспилотник
Миляев: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Тульской области