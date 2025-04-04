https://ria.ru/20250404/pvo-2009227112.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 04.04.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:36:00+03:00

2025-04-04T00:36:00+03:00

2025-04-04T10:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

беспилотники

домодедово (аэропорт)

жуковский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.При этом, по данным Росавиации, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылет. Позднее в первом из них эти меры отменили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают эти аппараты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

жуковский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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