Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 04.04.2025 (обновлено: 10:36 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pvo-2009227112.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 04.04.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:36:00+03:00
2025-04-04T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
беспилотники
домодедово (аэропорт)
жуковский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.При этом, по данным Росавиации, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылет. Позднее в первом из них эти меры отменили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают эти аппараты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, безопасность, сергей собянин, беспилотники, домодедово (аэропорт), жуковский, вооруженные силы украины, внуково (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Беспилотники, Домодедово (аэропорт), Жуковский, Вооруженные силы Украины, Внуково (аэропорт)
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Собянин: средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
При этом, по данным Росавиации, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылет. Позднее в первом из них эти меры отменили.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают эти аппараты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей СобянинБеспилотникиДомодедово (аэропорт)ЖуковскийВооруженные силы УкраиныВнуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала