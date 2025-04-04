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Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 04.04.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:36:00+03:00
2025-04-04T00:36:00+03:00
2025-04-04T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
беспилотники
домодедово (аэропорт)
жуковский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.При этом, по данным Росавиации, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылет. Позднее в первом из них эти меры отменили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают эти аппараты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву