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Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО - РИА Новости, 04.04.2025
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16:25 04.04.2025 (обновлено: 16:26 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/putin-2009374637.html
Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО
Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО - РИА Новости, 04.04.2025
Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО
Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:25:00+03:00
2025-04-04T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года. Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG. Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.
https://ria.ru/20250404/aktsii-2009249637.html
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экономика, россия, германия, владимир путин, люксембург
Экономика, Россия, Германия, Владимир Путин, Люксембург
Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО

Путин передал 100% акций "Нижфарм" во временное управление ООО "Фармирус"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года.
Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG.
Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Вчера, 07:02
 
ЭкономикаРоссияГерманияВладимир ПутинЛюксембург
 
 
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