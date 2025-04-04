https://ria.ru/20250404/putin-2009374637.html

Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО

Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО - РИА Новости, 04.04.2025

Путин передал "Нижфарм" во временное управление российскому ООО

Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:25:00+03:00

2025-04-04T16:25:00+03:00

2025-04-04T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал 100% акций фармпроизводителя АО "Нижфарм", принадлежащие люксембургской Nidda Lynx S.a.r.l., в управление ООО "Фармирус", следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года. Так, в перечень добавлены 100% акций акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащих Nidda Lynx S.a.r.l. - люксембургской компании, ставшей владельцем этого крупного российского фармпроизводителя в ноябре 2023 года. Ранее владельцем российской компании была основанная в Германии Stada Arzneimittel AG. Акции передаются во временное управление ООО "Фармирус", основной деятельностью которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.

https://ria.ru/20250404/aktsii-2009249637.html

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экономика, россия, германия, владимир путин, люксембург