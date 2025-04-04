https://ria.ru/20250404/putin-2009349253.html

Путин призвал кинематографистов соблюдать меры безопасности в зоне СВО

Путин призвал кинематографистов соблюдать меры безопасности в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025

Путин призвал кинематографистов соблюдать меры безопасности в зоне СВО

Президент России Владимир Путин призвал кинематографистов соблюдать необходимые меры безопасности во время съемок в зоне СВО. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:15:00+03:00

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2025-04-04T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал кинематографистов соблюдать необходимые меры безопасности во время съемок в зоне СВО. На встрече с главой государства министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что студенты-документалисты ВГИКа вместе с молодыми педагогами отправились в зону спецоперации в самом ее начале, как только получили разрешение военных. "Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250325/putin-2007302783.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, ольга любимова, вгик