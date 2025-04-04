https://ria.ru/20250404/putin-2009339285.html
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2025
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:52:00+03:00
2025-04-04T14:52:00+03:00
2025-04-04T14:52:00+03:00
культура
общество
россия
владимир путин
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009326974_0:132:3406:2048_1920x0_80_0_0_122c61a6cfe4b453e6413516c6d8ebb2.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Глава государства в пятницу встретился в Кремле с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Она рассказала президенту в том числе о совместной работе министерства с фондом "Защитники Отечества". Любимова уточнила, что речь идет и о возможности гастролировать в воинских частях, госпиталях и санаториях, где бойцы проходят реабилитацию, о бесплатных билетах в театры и музеи, о возможности дальнейшего трудоустройства в реставрационных мастерских. "Очень хорошо, что вы наладили такой контакт с фондом", - отреагировал Путин. В ходе встречи они обсудили также вопросы модернизации учреждений культуры в новых регионах страны. Путин в том числе поинтересовался у министра, как проходит комплектование библиотек. По словам Любимовой, этот процесс идет очень активно.
https://ria.ru/20250310/putin-2004028648.html
https://ria.ru/20250402/pobeda-2008940043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009326974_1214:202:3406:1846_1920x0_80_0_0_023827993001c717f0cc3f085f51a1f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, ольга любимова
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"
Путин положительно оценил работу Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"