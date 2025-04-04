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Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:52 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/putin-2009339285.html
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2025
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:52:00+03:00
2025-04-04T14:52:00+03:00
культура
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Глава государства в пятницу встретился в Кремле с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Она рассказала президенту в том числе о совместной работе министерства с фондом "Защитники Отечества". Любимова уточнила, что речь идет и о возможности гастролировать в воинских частях, госпиталях и санаториях, где бойцы проходят реабилитацию, о бесплатных билетах в театры и музеи, о возможности дальнейшего трудоустройства в реставрационных мастерских. "Очень хорошо, что вы наладили такой контакт с фондом", - отреагировал Путин. В ходе встречи они обсудили также вопросы модернизации учреждений культуры в новых регионах страны. Путин в том числе поинтересовался у министра, как проходит комплектование библиотек. По словам Любимовой, этот процесс идет очень активно.
https://ria.ru/20250310/putin-2004028648.html
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общество, россия, владимир путин, ольга любимова
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова
Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"

Путин положительно оценил работу Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
Глава государства в пятницу встретился в Кремле с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Она рассказала президенту в том числе о совместной работе министерства с фондом "Защитники Отечества".
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10 марта, 10:33
Любимова уточнила, что речь идет и о возможности гастролировать в воинских частях, госпиталях и санаториях, где бойцы проходят реабилитацию, о бесплатных билетах в театры и музеи, о возможности дальнейшего трудоустройства в реставрационных мастерских.
"Очень хорошо, что вы наладили такой контакт с фондом", - отреагировал Путин.
В ходе встречи они обсудили также вопросы модернизации учреждений культуры в новых регионах страны. Путин в том числе поинтересовался у министра, как проходит комплектование библиотек. По словам Любимовой, этот процесс идет очень активно.
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