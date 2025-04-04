https://ria.ru/20250404/putin-2009339285.html

Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"

Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.04.2025

Путин оценил взаимодействие Минкультуры и фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:52:00+03:00

2025-04-04T14:52:00+03:00

2025-04-04T14:52:00+03:00

культура

общество

россия

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Минкультуры РФ с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Глава государства в пятницу встретился в Кремле с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Она рассказала президенту в том числе о совместной работе министерства с фондом "Защитники Отечества". Любимова уточнила, что речь идет и о возможности гастролировать в воинских частях, госпиталях и санаториях, где бойцы проходят реабилитацию, о бесплатных билетах в театры и музеи, о возможности дальнейшего трудоустройства в реставрационных мастерских. "Очень хорошо, что вы наладили такой контакт с фондом", - отреагировал Путин. В ходе встречи они обсудили также вопросы модернизации учреждений культуры в новых регионах страны. Путин в том числе поинтересовался у министра, как проходит комплектование библиотек. По словам Любимовой, этот процесс идет очень активно.

https://ria.ru/20250310/putin-2004028648.html

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общество, россия, владимир путин, ольга любимова