https://ria.ru/20250404/putin-2009317222.html
Путин в пятницу примет доклад министра культуры
Путин в пятницу примет доклад министра культуры - РИА Новости, 04.04.2025
Путин в пятницу примет доклад министра культуры
Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:38:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет министр культуры (России - ред.) Ольга Любимова с докладом у президента", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008634462.html
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политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Ольга Любимова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в пятницу примет доклад министра культуры
Путин в пятницу примет доклад министра культуры Любимовой