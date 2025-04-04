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Путин в пятницу примет доклад министра культуры - РИА Новости, 04.04.2025
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13:38 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/putin-2009317222.html
Путин в пятницу примет доклад министра культуры
Путин в пятницу примет доклад министра культуры - РИА Новости, 04.04.2025
Путин в пятницу примет доклад министра культуры
Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:38:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
политика
россия
ольга любимова
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет министр культуры (России - ред.) Ольга Любимова с докладом у президента", - сказал Песков.
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политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Ольга Любимова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в пятницу примет доклад министра культуры

Путин в пятницу примет доклад министра культуры Любимовой

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет министр культуры (России - ред.) Ольга Любимова с докладом у президента", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияОльга ЛюбимоваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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