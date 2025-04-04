https://ria.ru/20250404/putin-2009317222.html

Путин в пятницу примет доклад министра культуры

Путин в пятницу примет доклад министра культуры - РИА Новости, 04.04.2025

Путин в пятницу примет доклад министра культуры

Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:38:00+03:00

2025-04-04T13:38:00+03:00

2025-04-04T13:38:00+03:00

политика

россия

ольга любимова

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет министр культуры (России - ред.) Ольга Любимова с докладом у президента", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008634462.html

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политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин