https://ria.ru/20250404/proliv-2009454141.html

В проливе Ла-Манш спасли более сотни мигрантов

В проливе Ла-Манш спасли более сотни мигрантов - РИА Новости, 04.04.2025

В проливе Ла-Манш спасли более сотни мигрантов

Французские спасатели достали из воды 115 пытавшихся добраться до Британии мигрантов в проливе Ла-Манш, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:19:00+03:00

2025-04-04T23:19:00+03:00

2025-04-04T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Французские спасатели достали из воды 115 пытавшихся добраться до Британии мигрантов в проливе Ла-Манш, сообщили местные власти. "Спасательная операция в проливе у берегов (департамента – ред.) Па-де-Кале. 115 человек спасены государственными средствами", - говорится в сообщении на странице морской префектуры Ла-Манша и Северного моря. По данным управления по борьбе с незаконной контрабандой мигрантов Франции, в 2024 году при попытке добраться до Англии на самодельных лодках погибло 78 мигрантов, что является рекордом. По данным МВД Великобритании, в прошлом году было подано более 108 тысяч прошений об убежище, что превышает рекорд 2002 года, когда было подано 103 тысячи заявлений. Число новых просителей убежища за 2024 год выросло на 18% с 2023 года. При этом доля просителей убежища, которые прибыли в Британию через Ла-Манш, составила 32% от общего числа, что на 25% больше, чем в 2023 году. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.

https://ria.ru/20250331/granitsa-2008409691.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008811057.html

ла-манш

великобритания

северное море

франция

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в мире, ла-манш, великобритания, северное море, франция