Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 04.04.2025 (обновлено: 10:23 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/prodazhi-2009258629.html
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России - РИА Новости, 04.04.2025
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России
Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59% год к году, до 40,5 тысячи штук, а отечественных - на 26%, до 52,8 тысячи штук, сообщил Минпромторг... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:08:00+03:00
2025-04-04T10:23:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952526644_0:85:3130:1846_1920x0_80_0_0_ab16087b214064866d06fc3126ee175e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59% год к году, до 40,5 тысячи штук, а отечественных - на 26%, до 52,8 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952526644_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7ab20f4b43c25055619cb3264b99d31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России

Минпромторг: продажи импортных автомобилей в РФ в марте упали на 59 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59% год к году, до 40,5 тысячи штук, а отечественных - на 26%, до 52,8 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)", - говорится в сообщении.
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД
1 апреля, 02:15
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала