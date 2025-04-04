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Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России - РИА Новости, 04.04.2025
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России
Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59% год к году, до 40,5 тысячи штук, а отечественных - на 26%, до 52,8 тысячи штук, сообщил Минпромторг... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:08:00+03:00
2025-04-04T09:08:00+03:00
2025-04-04T10:23:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59% год к году, до 40,5 тысячи штук, а отечественных - на 26%, до 52,8 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг сообщил о падении продаж импортных автомобилей в России
Минпромторг: продажи импортных автомобилей в РФ в марте упали на 59 процентов