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В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.04.2025
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06:33 04.04.2025 (обновлено: 06:34 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/printsip-2009248126.html
В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией
В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.04.2025
В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией
Коллективный Запад нарушил несколько фундаментальных принципов международных отношений, что и привело к украинскому конфликту, пишет аналитик Тед Карпентер для... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:33:00+03:00
2025-04-04T06:34:00+03:00
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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Коллективный Запад нарушил несколько фундаментальных принципов международных отношений, что и привело к украинскому конфликту, пишет аналитик Тед Карпентер для 19FortyFive."Настаивание на том, что страна имеет право вступать в военный союз, враждебный ее более крупному и могущественному соседу, игнорирует самые основные элементы международной силовой политики. Согласно международному праву, Куба и Советский Союз теоретически имели право разместить на острове баллистические ракеты в 1962 году. Вашингтон, казалось, был готов начать ядерную войну, чтобы предотвратить такой исход — и плевать им было тогда на международное право", — написал он.Аналитик также утверждает, что западные политики проявили двойные стандарты, когда требовали от России спокойно воспринимать надвигающуюся угрозу безопасности своей страны в аналогичной с США ситуации."Выстраивая отношения с Москвой, лидеры США и Европы должны признать, что концепция сфер влияния остается весьма актуальной в отношениях между крупными державами. Западные политики должны не только принять, но и публично признать, что они нарушили этот фундаментальный принцип в своем отношении к России. Это станет важнейшей предпосылкой для восстановления отношений с Москвой, достижения работоспособного мирного урегулирования на Украине и прекращения кризиса. Цепляние за корыстные, нечестные мифы о международном порядке не принесет пользы никому", — резюмирует автор.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20250404/dubinskiy-2009230448.html
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россия
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россия, сша, владимир путин, нато
Россия, США, Владимир Путин, НАТО
В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией

Аналитик Карпентер: Запад нарушил основной принцип права в отношениях с Россией

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США . Архивное фото
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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Коллективный Запад нарушил несколько фундаментальных принципов международных отношений, что и привело к украинскому конфликту, пишет аналитик Тед Карпентер для 19FortyFive.
"Настаивание на том, что страна имеет право вступать в военный союз, враждебный ее более крупному и могущественному соседу, игнорирует самые основные элементы международной силовой политики. Согласно международному праву, Куба и Советский Союз теоретически имели право разместить на острове баллистические ракеты в 1962 году. Вашингтон, казалось, был готов начать ядерную войну, чтобы предотвратить такой исход — и плевать им было тогда на международное право", — написал он.
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Аналитик также утверждает, что западные политики проявили двойные стандарты, когда требовали от России спокойно воспринимать надвигающуюся угрозу безопасности своей страны в аналогичной с США ситуации.
"Выстраивая отношения с Москвой, лидеры США и Европы должны признать, что концепция сфер влияния остается весьма актуальной в отношениях между крупными державами. Западные политики должны не только принять, но и публично признать, что они нарушили этот фундаментальный принцип в своем отношении к России. Это станет важнейшей предпосылкой для восстановления отношений с Москвой, достижения работоспособного мирного урегулирования на Украине и прекращения кризиса. Цепляние за корыстные, нечестные мифы о международном порядке не принесет пользы никому", — резюмирует автор.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
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