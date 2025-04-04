https://ria.ru/20250404/printsip-2009248126.html

В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией

В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.04.2025

В США призвали Запад признать ошибку в отношениях с Россией

Коллективный Запад нарушил несколько фундаментальных принципов международных отношений, что и привело к украинскому конфликту, пишет аналитик Тед Карпентер для... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:33:00+03:00

2025-04-04T06:33:00+03:00

2025-04-04T06:34:00+03:00

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Коллективный Запад нарушил несколько фундаментальных принципов международных отношений, что и привело к украинскому конфликту, пишет аналитик Тед Карпентер для 19FortyFive."Настаивание на том, что страна имеет право вступать в военный союз, враждебный ее более крупному и могущественному соседу, игнорирует самые основные элементы международной силовой политики. Согласно международному праву, Куба и Советский Союз теоретически имели право разместить на острове баллистические ракеты в 1962 году. Вашингтон, казалось, был готов начать ядерную войну, чтобы предотвратить такой исход — и плевать им было тогда на международное право", — написал он.Аналитик также утверждает, что западные политики проявили двойные стандарты, когда требовали от России спокойно воспринимать надвигающуюся угрозу безопасности своей страны в аналогичной с США ситуации."Выстраивая отношения с Москвой, лидеры США и Европы должны признать, что концепция сфер влияния остается весьма актуальной в отношениях между крупными державами. Западные политики должны не только принять, но и публично признать, что они нарушили этот фундаментальный принцип в своем отношении к России. Это станет важнейшей предпосылкой для восстановления отношений с Москвой, достижения работоспособного мирного урегулирования на Украине и прекращения кризиса. Цепляние за корыстные, нечестные мифы о международном порядке не принесет пользы никому", — резюмирует автор.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20250404/dubinskiy-2009230448.html

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россия, сша, владимир путин, нато