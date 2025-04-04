https://ria.ru/20250404/primore-2009278120.html

В Приморье будут судить виновницу отравления детей крысиным ядом

В Приморье будут судить виновницу отравления детей крысиным ядом - РИА Новости, 04.04.2025

В Приморье будут судить виновницу отравления детей крысиным ядом

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело об отравлении пяти школьников крысиным ядом в школе, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:55:00+03:00

2025-04-04T10:55:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело об отравлении пяти школьников крысиным ядом в школе, сообщила краевая прокуратура. Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщили, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Источник рассказал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов, после чего выписали. Как отмечается в сообщении прокуратуры, следствие установило, что с октября 2024 года по 20 января 2025 года медицинский дезинфектор отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ "Приморская дезинфекционная станция" передала отраву для грызунов сотрудникам школы, не обладающим необходимой профессиональной квалификацией для проведения дератизации. В результате пятеро несовершеннолетних учеников случайно нашли и употребили приманку для грызунов, что потребовало их госпитализации. "Она обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250304/pridnestrove-2002981520.html

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происшествия, россия