Украинцу, готовившему теракт в Мелитополе, вынесли приговор
Украинец, готовивший взрыв в Мелитополе, получил 21 год лишения свободы
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы гражданина Украины Вадима Цуркана, который готовил взрыв автомобиля главы отделения МВД Мелитополя, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в сентябре 2022 года Цуркан согласился с предложением сотрудников Главного управления разведки ВСУ совершить теракт в Запорожской области. Для этого он прошел обучение по минно-взрывной подготовке на военном полигоне ВСУ.
После этого Цуркан в составе гуманитарной колонны приехал в Мелитополь. В ноябре 2022 года он забрал у неустановленного лица компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Дома у себя он также хранил пистолет.
По данным следствия, в апреле 2023 года Цуркан получил задание подорвать автомобиль начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Для этого он планировал во время майских праздников изготовить СВУ, заложить его под днище автомобиля и дистанционно подорвать его, когда в нем будет находиться полицейский. Цуркан не смог совершить теракт, так как его задержали 28 апреля 2023 года.
"Суд назначил Цуркану 21 год лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф 600 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.