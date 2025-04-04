https://ria.ru/20250404/prigovor-2009296278.html

Украинцу, готовившему теракт в Мелитополе, вынесли приговор

Украинцу, готовившему теракт в Мелитополе, вынесли приговор - РИА Новости, 04.04.2025

Украинцу, готовившему теракт в Мелитополе, вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы гражданина Украины Вадима Цуркана, который готовил взрыв автомобиля главы отделения МВД... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:07:00+03:00

2025-04-04T12:07:00+03:00

2025-04-04T12:38:00+03:00

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украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы гражданина Украины Вадима Цуркана, который готовил взрыв автомобиля главы отделения МВД Мелитополя, сообщил РИА Новости представитель суда.По его данным, в сентябре 2022 года Цуркан согласился с предложением сотрудников Главного управления разведки ВСУ совершить теракт в Запорожской области. Для этого он прошел обучение по минно-взрывной подготовке на военном полигоне ВСУ.После этого Цуркан в составе гуманитарной колонны приехал в Мелитополь. В ноябре 2022 года он забрал у неустановленного лица компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Дома у себя он также хранил пистолет.По данным следствия, в апреле 2023 года Цуркан получил задание подорвать автомобиль начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Для этого он планировал во время майских праздников изготовить СВУ, заложить его под днище автомобиля и дистанционно подорвать его, когда в нем будет находиться полицейский. Цуркан не смог совершить теракт, так как его задержали 28 апреля 2023 года."Суд назначил Цуркану 21 год лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф 600 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250404/voennyy-2009274771.html

https://ria.ru/20250402/kherson-2008969996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, украина, ростов, происшествия