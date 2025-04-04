https://ria.ru/20250404/prigovor-2009248559.html
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку - РИА Новости, 04.04.2025
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку
Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:42:00+03:00
2025-04-04T06:42:00+03:00
2025-04-04T06:48:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967868812_0:0:1067:601_1920x0_80_0_0_3ffe63e05a714771614c5bf75954e14a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде. Ранее в суде РИА Новости сообщали, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре прошедшего года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html
https://ria.ru/20240725/terakt-1961841292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967868812_3:0:1020:763_1920x0_80_0_0_038ccfc2e9ee76b907a6c866a0366e83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку
Суд утвердил приговор экс-боевику "Азова" за подготовку теракта в Шереметьево
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде.
Ранее в суде РИА Новости сообщали, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре прошедшего года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей.
Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ
).
По делу о подготовке теракта в "Шереметьево
" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.