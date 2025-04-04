Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 04.04.2025 (обновлено: 06:48 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/prigovor-2009248559.html
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку - РИА Новости, 04.04.2025
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку
Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:42:00+03:00
2025-04-04T06:48:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967868812_0:0:1067:601_1920x0_80_0_0_3ffe63e05a714771614c5bf75954e14a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде. Ранее в суде РИА Новости сообщали, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре прошедшего года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html
https://ria.ru/20240725/terakt-1961841292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967868812_3:0:1020:763_1920x0_80_0_0_038ccfc2e9ee76b907a6c866a0366e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку

Суд утвердил приговор экс-боевику "Азова" за подготовку теракта в Шереметьево

© Фото : соцсетиИван Пилипчук
Иван Пилипчук - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : соцсети
Иван Пилипчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде.
Участники украинского подразделения Азов (признан террористическим и запрещен в РФ) на оглашении приговора в Южном окружном военном суде. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*
26 марта, 11:42
Ранее в суде РИА Новости сообщали, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре прошедшего года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей.
Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Обвиняемые в планах теракта в "Шереметьево" призывали в Сети к экстремизму
25 июля 2024, 00:21
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала