https://ria.ru/20250404/prigovor-2009248559.html

Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку

Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку - РИА Новости, 04.04.2025

Апелляционный суд признал законным приговор националисту Пилипчуку

Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:42:00+03:00

2025-04-04T06:42:00+03:00

2025-04-04T06:48:00+03:00

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде. Ранее в суде РИА Новости сообщали, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре прошедшего года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html

https://ria.ru/20240725/terakt-1961841292.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)