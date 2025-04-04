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"Страна возможностей": в Британии раскрыли причины интереса Трампа к России
"Страна возможностей": в Британии раскрыли причины интереса Трампа к России - РИА Новости, 04.04.2025
"Страна возможностей": в Британии раскрыли причины интереса Трампа к России
Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф имеют схожее видение на Россию и завершение конфликта на Украине, заявил британский аналитик... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:38:00+03:00
2025-04-04T05:38:00+03:00
2025-04-04T06:52:00+03:00
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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф имеют схожее видение на Россию и завершение конфликта на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Видение Трампа и Уиткоффа на конфликт в целом схожи. Им нужно срочно его завершить. В их глазах Россия – страна экономических возможностей", — сказал он.Аналитик упомянул, что американцы импортируют оттуда уран и титан, там также находятся крупные залежи редкоземельных металлов."С учетом нынешней инфляции и введением тарифов Трампу нужно будет держать цены <…> У России достаточно энергоресурсов, которые могут быть очень выгодны США <…> Причем это будут не конкурентные отношения, а партнерские <…> Сейчас экономика и торговля полностью определяют политику", — заключил Меркурис.Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что это необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики страны. Кроме того, в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, александр меркурис, владимир путин
Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Александр Меркурис, Владимир Путин
"Страна возможностей": в Британии раскрыли причины интереса Трампа к России
Аналитик Меркурис: Трамп видит в России страну экономических возможностей