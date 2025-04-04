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СМИ назвали причину смерти рэпера Паши Техника - РИА Новости, 04.04.2025
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23:08 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/prichina-2009452412.html
СМИ назвали причину смерти рэпера Паши Техника
СМИ назвали причину смерти рэпера Паши Техника - РИА Новости, 04.04.2025
СМИ назвали причину смерти рэпера Паши Техника
Причиной смерти российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, стал септический шок, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:08:00+03:00
2025-04-04T23:08:00+03:00
павел ивлев
пхукет (остров)
бангкок
в мире
таиланд
россия
шоу-бизнес
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Причиной смерти российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, стал септический шок, пишет Telegram-канал SHOT."Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти", — говорится в публикации.В материале также указали, что в последние дни жизни у Ивлева начали отказывать внутренние органы.В пятницу о смерти артиста сообщили в его Telegram-канале, его кончину также подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая.Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем кровоизлияние.Карицкая сообщала, что в субботу артисту планировали сделать энцефалограмму, чтобы выяснить, насколько поражен мозг и имеет ли смысл перевозить его в другую клинику.Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
пхукет (остров)
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павел ивлев, пхукет (остров), бангкок, в мире, таиланд, россия, шоу-бизнес, происшествия
Павел Ивлев, Пхукет (остров), Бангкок, В мире, Таиланд, Россия, Шоу-бизнес, Происшествия
СМИ назвали причину смерти рэпера Паши Техника

SHOT: рэпер Паша Техник умер от септического шока

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник в Тверском районном суде
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Причиной смерти российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, стал септический шок, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти", — говорится в публикации.
В материале также указали, что в последние дни жизни у Ивлева начали отказывать внутренние органы.
В пятницу о смерти артиста сообщили в его Telegram-канале, его кончину также подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая.
Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем кровоизлияние.
Карицкая сообщала, что в субботу артисту планировали сделать энцефалограмму, чтобы выяснить, насколько поражен мозг и имеет ли смысл перевозить его в другую клинику.
Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
 
Павел ИвлевПхукет (остров)БангкокВ миреТаиландРоссияШоу-бизнесПроисшествия
 
 
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