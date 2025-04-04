В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза
Минздрав Ульяновской области: дефицита препарата от рассеянного склероза нет
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarФармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Препарат от рассеянного склероза есть в наличии в Ульяновской области, власти ожидают новую поставку лекарства, которого хватит до августа 2025 года, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания
Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты
26 февраля, 06:26
"Есть в наличии препарат. В рамках оказания гуманитарной помощи планируется поставка препарата "Глатирамера ацетат" в Ульяновскую область для обеспечения больных рассеянным склерозом. Объема поставленного препарата "Глатирамера ацетат" будет достаточно для обеспечения всех нуждающихся больных рассеянным склерозом до августа 2025 года", - сообщили в минздраве Ульяновской области.
Названы самые популярные за рубежом российские лекарства
5 января, 00:52