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В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза - РИА Новости, 04.04.2025
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17:30 04.04.2025 (обновлено: 17:33 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/preparat-2009395887.html
В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза
В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза - РИА Новости, 04.04.2025
В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза
Препарат от рассеянного склероза есть в наличии в Ульяновской области, власти ожидают новую поставку лекарства, которого хватит до августа 2025 года, сообщили... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:30:00+03:00
2025-04-04T17:33:00+03:00
общество
здоровье - общество
ульяновская область
россия
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Препарат от рассеянного склероза есть в наличии в Ульяновской области, власти ожидают новую поставку лекарства, которого хватит до августа 2025 года, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания "Есть в наличии препарат. В рамках оказания гуманитарной помощи планируется поставка препарата "Глатирамера ацетат" в Ульяновскую область для обеспечения больных рассеянным склерозом. Объема поставленного препарата "Глатирамера ацетат" будет достаточно для обеспечения всех нуждающихся больных рассеянным склерозом до августа 2025 года", - сообщили в минздраве Ульяновской области.
https://ria.ru/20250226/antidepressanty-2001625010.html
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общество, здоровье - общество, ульяновская область, россия
Общество, Здоровье - Общество, Ульяновская область, Россия
В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза

Минздрав Ульяновской области: дефицита препарата от рассеянного склероза нет

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarФармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке. Архивное фото
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Препарат от рассеянного склероза есть в наличии в Ульяновской области, власти ожидают новую поставку лекарства, которого хватит до августа 2025 года, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания
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"Есть в наличии препарат. В рамках оказания гуманитарной помощи планируется поставка препарата "Глатирамера ацетат" в Ульяновскую область для обеспечения больных рассеянным склерозом. Объема поставленного препарата "Глатирамера ацетат" будет достаточно для обеспечения всех нуждающихся больных рассеянным склерозом до августа 2025 года", - сообщили в минздраве Ульяновской области.
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