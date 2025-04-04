https://ria.ru/20250404/preparat-2009395887.html

В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза

В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза - РИА Новости, 04.04.2025

В Ульяновской области сообщили о наличии лекарства от рассеянного склероза

Препарат от рассеянного склероза есть в наличии в Ульяновской области, власти ожидают новую поставку лекарства, которого хватит до августа 2025 года, сообщили... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:30:00+03:00

2025-04-04T17:30:00+03:00

2025-04-04T17:33:00+03:00

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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Препарат от рассеянного склероза есть в наличии в Ульяновской области, власти ожидают новую поставку лекарства, которого хватит до августа 2025 года, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания "Есть в наличии препарат. В рамках оказания гуманитарной помощи планируется поставка препарата "Глатирамера ацетат" в Ульяновскую область для обеспечения больных рассеянным склерозом. Объема поставленного препарата "Глатирамера ацетат" будет достаточно для обеспечения всех нуждающихся больных рассеянным склерозом до августа 2025 года", - сообщили в минздраве Ульяновской области.

https://ria.ru/20250226/antidepressanty-2001625010.html

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

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общество, здоровье - общество, ульяновская область, россия