https://ria.ru/20250404/prazdnik-1863575883.html

Вербное воскресенье в 2025 году: дата, суть и традиции праздника

Вербное воскресенье 2025: какого числа в этом году православные отмечают праздник?

Вербное воскресенье в 2025 году: дата, суть и традиции праздника

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. Какого числа будут... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:57:00+03:00

2025-04-04T12:57:00+03:00

2025-04-04T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. Какого числа будут отмечать православные верующие событие в 2025 году, суть праздника, история возникновения, традиции и обычаи этого дня в России — в материале РИА Новости.Какого числа Вербное воскресенье в 2025 году?Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста. В 2025 году православные христиане отметят Вербное воскресенье 13 апреля.Вербное воскресеньеВербное воскресенье — один из праздников в христианской церкви, его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России. Это растение одним из первых распускается весной. В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции — апельсина, в Восточной Европе — высушенными цветами, а в южных странах — ветвями пальмы. Церковное название праздника: Вход Господень в Иерусалим.О праздникеЭто один из двунадесятых праздников (12 самых важных в православной церкви, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы).Суть праздникаВербное воскресенье — это первый день особого для верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы принять страдания на кресте — за грехи всех людей. А затем, согласно вероучению, воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.Поминаемое в праздничный день событие описано в Евангелии. Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим на осле. Город к тому времени был взволнован, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. И его встречают как мессию — обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от владычества римлян.Согласно предсказаниям, помазанник Божий должен быть из царского дома. Иисус происходил от рода Давида. Поэтому толпа кричала Ему: "Осанна сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! Осанна ("Спаси же нас!" — Прим. ред.) в вышних!" А на пути стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей власти.История праздникаУпоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы. Неделя ваий (от греческого ваиа — "пальма") описывается и в римских богослужебных книгах конца VII — начала VIII веков. Историки предполагают, что впервые праздник был утвержден в Иерусалиме. На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту. А затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.Приметы, обряды и традицииНа Руси готовиться к празднику начинали загодя: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба". Часто освященные ветки ставили у постели больного, веря, что так исцеление придет быстрее, укладывали в детские кроватки — для защиты от сглаза. А девушки порой делали привороты на женихов: перевязывали красной ленточкой веточки вербы и прятали их за иконами.В Костромской губернии в Вербное воскресенье пекли печенье в виде вербовых почек. В Полесье и на Пещине, выходя из церкви после службы, съедали по девять вербовых почек-свечек, чтобы "не было лихорадки".В старину верба была также и явным признаком наступающей весны. До наших дней дошло немало поговорок, связанных с этим. Например, "Без вербы — не весна" или "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед".ПоделкиДля того чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают простые поделки и сувениры, ценность которых неважна, главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение. Это могут быть самодельные открытки с аппликациями в виде веточек вербы из ваты и картона, декоративные композиции из прутиков вербы и других цветов, венки-обереги из вербы, украшенные лентами и сухоцветами.Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье?Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом. В праздник не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, а обычные повседневные дела не возбраняются. Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гулянья, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма.Что можно и нельзя есть в Вербное воскресенье?Поскольку на Страстной седмице верующие продолжают держать пост, в Вербное воскресенье на столе не должны присутствовать мясные и молочные блюда, предпочтение отдается выпечке, крупам, овощам и фруктам. Однако в честь события церковь делает послабление и разрешает всем постящимся добавить к своему рациону рыбу, морепродукты, рыбную икру и красное вино. Главное правило — не переедать и придерживаться меры при употреблении алкоголя. Традиционно в этот день на столе присутствовали каши, гречневые блины, голубцы, печенье, а главным украшением становился рыбный пирог.ПоздравленияПоздравлять с праздником можно стихами или в прозе, главное, чтобы слова были искренние и шли от души.Также возможны стихотворные поздравления.Католическое Вербное воскресеньеУ католиков дата Пасхи определяется по григорианскому календарю и, как правило, отмечается раньше православной. Но в 2025 году православная и католическая Пасхи совпадают. Поэтому католики встретят Вербное воскресенье (у них оно называется Пальмовым) так же 13 апреля. Вербное воскресенье у католиков входит в Великую неделю, предшествующую Пасхе. Оно также называется Воскресеньем Страстей Господних, так как в католических храмах с этого дня начинается упоминание о муках и смерти Иисуса. Во время службы верующие держат в руках ветки вербы (в южных странах пальмовые) и зажженные свечи, встречая невидимого Христа, а во время шествия вокруг церкви вспоминают встречу Мессии в Иерусалиме. В остальном традиции празднования схожи с православными, освященные веточки хранят целый год, а в Пепельную среду (перед началом Великого поста) их сжигают.

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https://ria.ru/20250320/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20250402/subbota-1833322217.html

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Артем Смирнов

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