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Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков - РИА Новости, 04.04.2025
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20:39 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pravitelstvo-2009437946.html
Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков
Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков - РИА Новости, 04.04.2025
Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков
Правительство России утвердило порядок формирования реестра наставников и реестра организаций в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:39:00+03:00
2025-04-04T20:39:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок формирования реестра наставников и реестра организаций в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила формирования реестра наставников, привлекаемых для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, и реестра организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - указано в постановлении кабмина. Формированием этих реестров будет заниматься министерство просвещения. "Согласно документу, в реестр наставников войдут граждане Российской Федерации, которые прошли подготовку в уполномоченной организации, подведомственной министерству просвещения РФ. Для этого они должны подать заявление о готовности участвовать в профилактической работе с несовершеннолетними", - пояснили в пресс-службе министерства. Реестр организаций будет включать благотворительные, добровольческие и некоммерческие организации. Оба перечня будут содержаться в Государственной информационной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принятое постановление, как отметили в Минпросвещения, "позволит привлечь неравнодушных людей к работе с трудными подростками, что в целом повысит эффективность действующей системы". Документ необходим для реализации новых норм ряда федеральных законов, которые были утверждены в августе 2024 года. Президент России Владимир Путин в начале августа прошлого года подписал закон, включающий институт наставничества в систему профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Соответствующие нормы вступили в силу с февраля. Теперь с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр, изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации.
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков

Мишустин утвердил порядок создания реестра наставников для трудных подростков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок формирования реестра наставников и реестра организаций в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
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«
"Утвердить прилагаемые правила формирования реестра наставников, привлекаемых для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, и реестра организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - указано в постановлении кабмина.
Формированием этих реестров будет заниматься министерство просвещения.
«
"Согласно документу, в реестр наставников войдут граждане Российской Федерации, которые прошли подготовку в уполномоченной организации, подведомственной министерству просвещения РФ. Для этого они должны подать заявление о готовности участвовать в профилактической работе с несовершеннолетними", - пояснили в пресс-службе министерства.
Реестр организаций будет включать благотворительные, добровольческие и некоммерческие организации. Оба перечня будут содержаться в Государственной информационной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Принятое постановление, как отметили в Минпросвещения, "позволит привлечь неравнодушных людей к работе с трудными подростками, что в целом повысит эффективность действующей системы". Документ необходим для реализации новых норм ряда федеральных законов, которые были утверждены в августе 2024 года.
Президент России Владимир Путин в начале августа прошлого года подписал закон, включающий институт наставничества в систему профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.
Соответствующие нормы вступили в силу с февраля. Теперь с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр, изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации.
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