https://ria.ru/20250404/pravitelstvo-2009437946.html

Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков

Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков - РИА Новости, 04.04.2025

Правительство утвердило порядок создания реестра наставников для подростков

Правительство России утвердило порядок формирования реестра наставников и реестра организаций в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:39:00+03:00

2025-04-04T20:39:00+03:00

2025-04-04T20:39:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок формирования реестра наставников и реестра организаций в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила формирования реестра наставников, привлекаемых для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, и реестра организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - указано в постановлении кабмина. Формированием этих реестров будет заниматься министерство просвещения. "Согласно документу, в реестр наставников войдут граждане Российской Федерации, которые прошли подготовку в уполномоченной организации, подведомственной министерству просвещения РФ. Для этого они должны подать заявление о готовности участвовать в профилактической работе с несовершеннолетними", - пояснили в пресс-службе министерства. Реестр организаций будет включать благотворительные, добровольческие и некоммерческие организации. Оба перечня будут содержаться в Государственной информационной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принятое постановление, как отметили в Минпросвещения, "позволит привлечь неравнодушных людей к работе с трудными подростками, что в целом повысит эффективность действующей системы". Документ необходим для реализации новых норм ряда федеральных законов, которые были утверждены в августе 2024 года. Президент России Владимир Путин в начале августа прошлого года подписал закон, включающий институт наставничества в систему профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Соответствующие нормы вступили в силу с февраля. Теперь с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр, изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20241213/bulling-1989050293.html

https://ria.ru/20241228/zakon-1991810863.html

https://ria.ru/20250302/nastavniki-2002590448.html

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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф