https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html

В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара

В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара - РИА Новости, 04.04.2025

В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара

Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:47:00+03:00

2025-04-04T04:47:00+03:00

2025-04-04T04:47:00+03:00

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 апр - РИА Новости. Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки на территории лесного фонда республики обнаружено два пожара в Хоринском районе. На утро 4 апреля возгорания успешно ликвидированы на общей площади 23,5 гектара, в том числе и ранее зарегистрированный очаг", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. На тушении работали 50 человек и семь единиц лесопожарной техники.

https://ria.ru/20250317/pozhar-2005420731.html

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия