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В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара - РИА Новости, 04.04.2025
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара
Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:47:00+03:00
2025-04-04T04:47:00+03:00
2025-04-04T04:47:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 4 апр - РИА Новости. Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки на территории лесного фонда республики обнаружено два пожара в Хоринском районе. На утро 4 апреля возгорания успешно ликвидированы на общей площади 23,5 гектара, в том числе и ранее зарегистрированный очаг", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. На тушении работали 50 человек и семь единиц лесопожарной техники.
https://ria.ru/20250317/pozhar-2005420731.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара на площади более 23 гектаров