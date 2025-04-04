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В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара - РИА Новости, 04.04.2025
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04:47 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара - РИА Новости, 04.04.2025
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара
Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:47:00+03:00
2025-04-04T04:47:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 4 апр - РИА Новости. Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки на территории лесного фонда республики обнаружено два пожара в Хоринском районе. На утро 4 апреля возгорания успешно ликвидированы на общей площади 23,5 гектара, в том числе и ранее зарегистрированный очаг", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. На тушении работали 50 человек и семь единиц лесопожарной техники.
https://ria.ru/20250317/pozhar-2005420731.html
республика бурятия
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара

В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара на площади более 23 гектаров

© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 апр - РИА Новости. Два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров потушили за прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки на территории лесного фонда республики обнаружено два пожара в Хоринском районе. На утро 4 апреля возгорания успешно ликвидированы на общей площади 23,5 гектара, в том числе и ранее зарегистрированный очаг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. На тушении работали 50 человек и семь единиц лесопожарной техники.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
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