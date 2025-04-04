https://ria.ru/20250404/pozhar-2009440485.html

В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар

В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар - РИА Новости, 04.04.2025

В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар

Пожар в тверском поселке Ранцево, где горели 10 строений, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:57:00+03:00

2025-04-04T20:57:00+03:00

2025-04-04T20:57:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожар в тверском поселке Ранцево, где горели 10 строений, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8. Позднее ведомство сообщало, что пожар локализован, В пресс-службе ведомства добавили, что пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов". "Пожар в Тверской области полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш