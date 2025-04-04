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В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар
В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар - РИА Новости, 04.04.2025
В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар
Пожар в тверском поселке Ранцево, где горели 10 строений, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:57:00+03:00
2025-04-04T20:57:00+03:00
2025-04-04T20:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожар в тверском поселке Ранцево, где горели 10 строений, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8. Позднее ведомство сообщало, что пожар локализован, В пресс-службе ведомства добавили, что пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов". "Пожар в Тверской области полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В поселке Ранцево Тверской области потушили пожар
МЧС: пожар в Тверской области, где горели строения, полностью ликвидировали