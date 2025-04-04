https://ria.ru/20250404/pozhar-2009430910.html

В Пензе потушили пожар на складе

В Пензе потушили пожар на складе - РИА Новости, 04.04.2025

В Пензе потушили пожар на складе

Пожар в производственно-складском здании в Пензе, где огонь охватил 900 квадратных метров, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:52:00+03:00

2025-04-04T19:52:00+03:00

2025-04-04T19:53:00+03:00

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании в Пензе, где огонь охватил 900 квадратных метров, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в четверг около 12.00 мск произошел пожар в производственно-складском здании по адресу: Пенза, улица Аустрина, 100. В 14.56 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, по предварительным данным, горел мебельный склад, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности и поставила на контроль процессуальную проверку по факту пожара. В 20.30 мск четверга пожарные ликвидировали открытое горение. "В 19.30 мск - полная ликвидация", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250324/sklad-2007065763.html

пенза

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)