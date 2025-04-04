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В Тверской области локализовали пожар, где загорелись десять строений - РИА Новости, 04.04.2025
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17:27 04.04.2025 (обновлено: 18:02 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009394348.html
В Тверской области локализовали пожар, где загорелись десять строений
В Тверской области локализовали пожар, где загорелись десять строений - РИА Новости, 04.04.2025
В Тверской области локализовали пожар, где загорелись десять строений
Пожар в Тверской области, где загорелись 10 строений, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T18:02:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожар в Тверской области, где загорелись 10 строений, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Тверской области", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область
В Тверской области локализовали пожар, где загорелись десять строений

МЧС сообщило о локализации пожара в Тверской области, где загорелись строения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожар в Тверской области, где загорелись 10 строений, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Тверской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
 
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