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Три человека погибли при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2025
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17:08 04.04.2025 (обновлено: 17:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009387987.html
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2025
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека погибли в пятницу ночью при пожаре в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:08:00+03:00
2025-04-04T17:27:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека погибли в пятницу ночью при пожаре в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 01.43 мск поступила информация о возгорании по всей площади частного дома в Наро-Фоминском городском округе", - сказал собеседник агентства. ‍По его словам, в 02.28 пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека. Борьбу с огнем вели 12 человек и три единицы техники. "Причину пожара устанавливают дознаватели регионального отдела надзорной деятельности", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009281233.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиПоследствия пожара в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области
Последствия пожара в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Последствия пожара в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека погибли в пятницу ночью при пожаре в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 01.43 мск поступила информация о возгорании по всей площади частного дома в Наро-Фоминском городском округе", - сказал собеседник агентства.
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‍По его словам, в 02.28 пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека. Борьбу с огнем вели 12 человек и три единицы техники.
"Причину пожара устанавливают дознаватели регионального отдела надзорной деятельности", - добавил собеседник агентства.
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