https://ria.ru/20250404/pozhar-2009387987.html

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2025

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Три человека погибли в пятницу ночью при пожаре в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:08:00+03:00

2025-04-04T17:08:00+03:00

2025-04-04T17:27:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека погибли в пятницу ночью при пожаре в частном жилом доме в Наро-Фоминском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 01.43 мск поступила информация о возгорании по всей площади частного дома в Наро-Фоминском городском округе", - сказал собеседник агентства. ‍По его словам, в 02.28 пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека. Борьбу с огнем вели 12 человек и три единицы техники. "Причину пожара устанавливают дознаватели регионального отдела надзорной деятельности", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250404/pozhar-2009281233.html

https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия