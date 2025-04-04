https://ria.ru/20250404/pozhar-2009379893.html

В тверском поселке загорелись три жилых дома

В тверском поселке загорелись три жилых дома - РИА Новости, 04.04.2025

В тверском поселке загорелись три жилых дома

Десять строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению привлечён вертолёт Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:40:00+03:00

2025-04-04T16:40:00+03:00

2025-04-04T16:45:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

ми-8 амтш

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Десять строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению привлечён вертолёт Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают от огня посёлок в Тверской области. В посёлке Ранцево горят 10 строений, в том числе три жилых дома. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России.Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20250402/pozhar-2008890243.html

россия

тверская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, ми-8 амтш