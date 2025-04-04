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В тверском поселке загорелись три жилых дома - РИА Новости, 04.04.2025
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16:40 04.04.2025 (обновлено: 16:45 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009379893.html
В тверском поселке загорелись три жилых дома
В тверском поселке загорелись три жилых дома - РИА Новости, 04.04.2025
В тверском поселке загорелись три жилых дома
Десять строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению привлечён вертолёт Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:40:00+03:00
2025-04-04T16:45:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
ми-8 амтш
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Десять строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению привлечён вертолёт Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают от огня посёлок в Тверской области. В посёлке Ранцево горят 10 строений, в том числе три жилых дома. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России.Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20250402/pozhar-2008890243.html
россия
тверская область
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область, Ми-8 АМТШ
В тверском поселке загорелись три жилых дома

МЧС: в тверском поселке загорелись десять строений, в том числе три жилых дома

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Десять строений, в том числе три жилых дома, загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению привлечён вертолёт Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают от огня посёлок в Тверской области. В посёлке Ранцево горят 10 строений, в том числе три жилых дома. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России.
Дальнейшая информация уточняется.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьМи-8 АМТШ
 
 
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