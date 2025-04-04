Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам
Посол в Словакии поблагодарил народ за бережное отношение к советским мемориалам
© Фото : предоставлено посольством России в СловакииПосол РФ в Словакии Игорь Братчиков
© Фото : предоставлено посольством России в Словакии
Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков поблагодарил словацкий народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам и достойный уход за ними.
«
"Мы рады, что у народов России и Словакии единая правда о Второй мировой войне. Мы помним о подвигах борцов Словацкого национального восстания и партизан, о братстве по оружию красноармейцев и бойцов Чехословацкого корпуса, о большом вкладе в общую Победу армий союзников по антигитлеровской коалиции. Мы благодарны руководству Словацкой Республики и всем словацким гражданам за достойный уход и бережное отношение к советским воинским мемориалам", - сказал Братчиков на торжественном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы, которое состоялось в пятницу у мемориального комплекса Славин.
Он отметил, что важным этапом на пути к окончательному разгрому нацистского рейха было освобождение столицы Словакии Братиславы 4 апреля 1945 года, в честь которого в Москве прогремел торжественный салют.
"Не все герои штурма Братиславы дожили до Победы, 6845 советских солдат, погибших в боях в Братиславе и окрестностях нашли свой последний приют здесь, на Славине. Всего же в словацкой земле упокоились 63,5 тысячи красноармейцев", - заключил посол.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
Россия поблагодарила граждан Словакии за память о советских воинах
2 ноября 2024, 15:20