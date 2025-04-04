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Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:38 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/posol-2009443786.html
Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам
Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам - РИА Новости, 04.04.2025
Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам
Посол России в Словакии Игорь Братчиков поблагодарил словацкий народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам и достойный уход за ними. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:38:00+03:00
2025-04-04T21:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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игорь братчиков
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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков поблагодарил словацкий народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам и достойный уход за ними. "Мы рады, что у народов России и Словакии единая правда о Второй мировой войне. Мы помним о подвигах борцов Словацкого национального восстания и партизан, о братстве по оружию красноармейцев и бойцов Чехословацкого корпуса, о большом вкладе в общую Победу армий союзников по антигитлеровской коалиции. Мы благодарны руководству Словацкой Республики и всем словацким гражданам за достойный уход и бережное отношение к советским воинским мемориалам", - сказал Братчиков на торжественном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы, которое состоялось в пятницу у мемориального комплекса Славин. Он отметил, что важным этапом на пути к окончательному разгрому нацистского рейха было освобождение столицы Словакии Братиславы 4 апреля 1945 года, в честь которого в Москве прогремел торжественный салют. "Не все герои штурма Братиславы дожили до Победы, 6845 советских солдат, погибших в боях в Братиславе и окрестностях нашли свой последний приют здесь, на Славине. Всего же в словацкой земле упокоились 63,5 тысячи красноармейцев", - заключил посол. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html
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в мире, братислава, словакия, россия, игорь братчиков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Братислава, Словакия, Россия, Игорь Братчиков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам

Посол в Словакии поблагодарил народ за бережное отношение к советским мемориалам

© Фото : предоставлено посольством России в СловакииПосол РФ в Словакии Игорь Братчиков
Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Словакии
Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков поблагодарил словацкий народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам и достойный уход за ними.
«
"Мы рады, что у народов России и Словакии единая правда о Второй мировой войне. Мы помним о подвигах борцов Словацкого национального восстания и партизан, о братстве по оружию красноармейцев и бойцов Чехословацкого корпуса, о большом вкладе в общую Победу армий союзников по антигитлеровской коалиции. Мы благодарны руководству Словацкой Республики и всем словацким гражданам за достойный уход и бережное отношение к советским воинским мемориалам", - сказал Братчиков на торжественном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы, которое состоялось в пятницу у мемориального комплекса Славин.
Монумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 20:31
Он отметил, что важным этапом на пути к окончательному разгрому нацистского рейха было освобождение столицы Словакии Братиславы 4 апреля 1945 года, в честь которого в Москве прогремел торжественный салют.
"Не все герои штурма Братиславы дожили до Победы, 6845 советских солдат, погибших в боях в Братиславе и окрестностях нашли свой последний приют здесь, на Славине. Всего же в словацкой земле упокоились 63,5 тысячи красноармейцев", - заключил посол.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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