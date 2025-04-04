https://ria.ru/20250404/posol-2009443786.html

Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам

Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам - РИА Новости, 04.04.2025

Посол поблагодарил словаков за бережное отношение к советским мемориалам

Посол России в Словакии Игорь Братчиков поблагодарил словацкий народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам и достойный уход за ними. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:38:00+03:00

2025-04-04T21:38:00+03:00

2025-04-04T21:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

братислава

словакия

россия

игорь братчиков

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков поблагодарил словацкий народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам и достойный уход за ними. "Мы рады, что у народов России и Словакии единая правда о Второй мировой войне. Мы помним о подвигах борцов Словацкого национального восстания и партизан, о братстве по оружию красноармейцев и бойцов Чехословацкого корпуса, о большом вкладе в общую Победу армий союзников по антигитлеровской коалиции. Мы благодарны руководству Словацкой Республики и всем словацким гражданам за достойный уход и бережное отношение к советским воинским мемориалам", - сказал Братчиков на торжественном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы, которое состоялось в пятницу у мемориального комплекса Славин. Он отметил, что важным этапом на пути к окончательному разгрому нацистского рейха было освобождение столицы Словакии Братиславы 4 апреля 1945 года, в честь которого в Москве прогремел торжественный салют. "Не все герои штурма Братиславы дожили до Победы, 6845 советских солдат, погибших в боях в Братиславе и окрестностях нашли свой последний приют здесь, на Славине. Всего же в словацкой земле упокоились 63,5 тысячи красноармейцев", - заключил посол. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.

https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html

https://ria.ru/20241102/rossiya-1981554095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, братислава, словакия, россия, игорь братчиков, 80-летие победы в великой отечественной войне