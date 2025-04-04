https://ria.ru/20250404/poshliny-2009451494.html

ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США

ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США - РИА Новости, 04.04.2025

ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США

Мировая торговая система с введением новых пошлин США вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, говорится в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:57:00+03:00

2025-04-04T22:57:00+03:00

2025-04-04T23:15:00+03:00

экономика

сша

оон

дональд трамп

юнктад

мексика

канада

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 4 апр — РИА Новости. Мировая торговая система с введением новых пошлин США вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)."В то время как крупные экономики находятся на грани введения радикально новых пошлин, ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, особенно для наиболее уязвимых экономик", — сказано в документе.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению главы государства, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009304444.html

сша

мексика

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, оон, дональд трамп, юнктад, мексика, канада, введение трампом пошлин на импорт