https://ria.ru/20250404/poshliny-2009451494.html
ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США
ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США - РИА Новости, 04.04.2025
ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США
Мировая торговая система с введением новых пошлин США вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, говорится в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:57:00+03:00
2025-04-04T22:57:00+03:00
2025-04-04T23:15:00+03:00
экономика
сша
оон
дональд трамп
юнктад
мексика
канада
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 4 апр — РИА Новости. Мировая торговая система с введением новых пошлин США вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)."В то время как крупные экономики находятся на грани введения радикально новых пошлин, ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, особенно для наиболее уязвимых экономик", — сказано в документе.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению главы государства, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, оон, дональд трамп, юнктад, мексика, канада, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, ООН, Дональд Трамп, ЮНКТАД, Мексика, Канада, Введение Трампом пошлин на импорт
ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США
ООН: мировая торговая система с введением пошлин США вступает в критическую фазу