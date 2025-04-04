В офисе генсека ООН прокомментировали американские пошлины
Офис генсека ООН об американских пошлинах: в торговых войнах никто не выигрывает
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей.
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"В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.