https://ria.ru/20250404/poshliny-2009430419.html

В офисе генсека ООН прокомментировали американские пошлины

В офисе генсека ООН прокомментировали американские пошлины - РИА Новости, 04.04.2025

В офисе генсека ООН прокомментировали американские пошлины

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:49:00+03:00

2025-04-04T19:49:00+03:00

2025-04-04T20:02:00+03:00

сша

оон

пошлины

введение трампом пошлин на импорт

стефан дюжаррик

дональд трамп

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ООН, 4 апр – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что это даст негативный эффект на цели устойчивого развития, и отметил, что в торговых войнах нет победителей."В торговых войнах никто не выигрывает", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.Он также отметил, что соответствующее решение властей США "негативно" отразится на целях устойчивого развития.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, оон, пошлины, введение трампом пошлин на импорт, стефан дюжаррик, дональд трамп