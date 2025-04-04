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Глава ФРС допустил рост инфляции в США из-за пошлин - РИА Новости, 04.04.2025
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18:41 04.04.2025 (обновлено: 19:22 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html
Глава ФРС допустил рост инфляции в США из-за пошлин
Глава ФРС допустил рост инфляции в США из-за пошлин - РИА Новости, 04.04.2025
Глава ФРС допустил рост инфляции в США из-за пошлин
Пошлины, вводимые президентом Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайшие кварталы, сообщил глава Федеральной резервной системы США... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:41:00+03:00
2025-04-04T19:22:00+03:00
введение трампом пошлин на импорт
сша
джером пауэлл
дональд трамп
в мире
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Пошлины, вводимые президентом Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайшие кварталы, сообщил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы."Повышение пошлин будет оказывать воздействие на экономику и, вероятно, приведет к росту инфляции в ближайшие кварталы. Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились. При этом долгосрочные ожидания, выходящие за рамки ближайших нескольких лет, остаются стабильными и соответствуют нашему целевому уровню инфляции в два процента", — заявил он. Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html
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введение трампом пошлин на импорт, сша, джером пауэлл, дональд трамп, в мире, скотт бессент
Введение Трампом пошлин на импорт, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, В мире, Скотт Бессент
Глава ФРС допустил рост инфляции в США из-за пошлин

Глава ФРС Пауэлл: американские пошлины, вероятно, приведут к росту инфляции

© Scott OlsonЖительница Чикаго в супермаркете
Жительница Чикаго в супермаркете - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Scott Olson
Жительница Чикаго в супермаркете. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Пошлины, вводимые президентом Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайшие кварталы, сообщил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.
«
"Повышение пошлин будет оказывать воздействие на экономику и, вероятно, приведет к росту инфляции в ближайшие кварталы. Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились. При этом долгосрочные ожидания, выходящие за рамки ближайших нескольких лет, остаются стабильными и соответствуют нашему целевому уровню инфляции в два процента", — заявил он.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
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США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
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Введение Трампом пошлин на импортСШАДжером ПауэллДональд ТрампВ миреСкотт Бессент
 
 
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